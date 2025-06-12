Забудьте о космических ценах: три надежных авто, которые можно купить за копейки в Украине

Ваш кошелек скажет "спасибо"

Качественный автомобиль в хорошем состоянии в Украине можно найти за несколько тысяч долларов. Конечно, это не будут премиальные марки, но вполне надежные машины для ежедневного использования.

"Телеграф" проанализировал авторынок и узнал, можно ли в Украине купить качественные авто за несколько тысяч долларов. Оказалось, что вариантов достаточно для разных потребностей покупателей.

Opel Corsa 2011 – 3 750 $ (155 438 грн)

Хэтчбек с пробегом 253 тысяч километров продается в Ирпене. Машина имеет бензиновый двигатель объемом 1,2 литра и ручную коробку. Владелец уверяет, что авто в отличном техническом и внешнем состоянии. Расход топлива по городу не превышает 5 литров, а по трассе может быть даже 3,8 литра. В комплектации есть круиз-контроль и управление медиасистемой из руля.

Geely GC5 2014 – 2 200 $ (91 190 грн)

Седан китайского производства с пробегом 113 тысяч километров предлагают в Каменском. Авто имеет двигатель 1,5 литра и работает на бензине.

Dacia Logan 2016 – 3 999 $ (165 759 грн)

Румынский седан с пробегом 212 тысяч км продается в Одессе. Машина работает как на газе, так и бензине. Автомобиль имеет двигатель объемом 1,1 литра и ручную коробку передач. По словам владельца, машина находилась в одних руках, а в комплектации есть кондиционер, электропакет, ABS, подушки безопасности и электрические зеркала с подогревом.

Также ранее "Телеграф" писал, где в Украине можно купить авто за 4000 долларов. Дешевые "японцы" с надежными двигателями есть на рынке Украины