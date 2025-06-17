От обстрела в Киеве пострадал необычный поезд: что в нем особенного (фото)

Железнодорожники уже успели устранить повреждение

Ночью 17 июня россияне нанесли мощный комбинированный удар по Киеву с использованием ракет и БПЛА. В Соломенском районе есть разрушение двух жилых домов, известно о 40 пострадавших, число погибших уже достигло 14 человек. Оккупанты также повредили особенный поезд.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в своем Telegram-канале. После оперативного ремонта поезд уже отправился в Польшу.

"В результате вражеского обстрела ночью в пункте базирования получил повреждения поезд Интерсити+, на бортах которого — работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер "Без названия (Еще одно снова)", посвященная украинцам, которые ежедневно неустанно двигаются вперед", – говорится в публикации.

Железнодорожники отмечают, что, несмотря на атаку, поезд выстоял. Работники УЗ оперативно восстановили поврежденные окна и уже в 11:36 он отправился из Киева в Перемышль по графику.

"Этот арт-проект, как и вся история украинского сопротивления, еще раз подтверждает: устойчивость в нашей ДНК", – пишет пресс-служба.

Справка: Барбара Крюгер – американская художница и дизайнер, одна из ведущих фигур феминистского искусства и постмодернизма 1980-х годов. В своих концептуальных проектах она переосмысливает визуальные стратегии плакатной типографии и коллажей в духе дадаизма. Ее работы анализируют механизмы массовой коммуникации и влияния, используемые в журнальной, наружной, телевизионной и цифровой рекламе.

Напомним, во вторник, 17 июня, в работе сервиса "Укрзализныця" зафиксирован очередной сбой. На самом портале и в других приложениях невозможно купить билеты.