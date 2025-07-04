"Потужномобиль" появился на улицах Ровно: чем ретро-авто удивило украинцев (видео)

Кадры с автомобилем, уверенно рассекающимися по дорогам города, вызвали оживленное обсуждение среди пользователей

В Ровно заметили настоящую патриотическую изюминку — редкую ретро-машину, окрашенную в яркие сине-желтые цвета украинского флага. Этот автомобиль привлек внимание местных жителей и стал темой обсуждений в соцсетях.

Такое видео было опубликовано в одном из местных пабликов. Авто похоже на советскую ГАЗ М-20 "Победа".

Видео с автомобилем, уверенно курсирующим по улицам города, вызвало разнообразные реакции.

Один из комментаторов заметил: "Почему не на фронте?", – выражая шутливое удивление, что такая патриотическая машина не борется за страну на передовой. Другой охарактеризовал ее как "потужномобиль", подчеркивая, что даже несмотря на свой возраст, автомобиль имеет определенный шарм и силу. Еще один пользователь с сарказмом отметил: "Так ТЦК ездит".

Что пишут пользователи под видео

Появление такого авто удивило жителей Ровно. И хотя у машины почтенный возраст, она напомнила украинцам о патриотизме, который обитает даже в повседневной жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что месяц назад в Ровно заметили необычный и редкий автомобиль – это золотистый спорткар, вероятно, модель McLaren 750S.