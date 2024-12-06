В Киеве заметили редкий Aston Martin с культовым V12 (фото)

Уникальное тюнингованное авто было снято на улицах столицы.

В центре Киева был замечен редкий автомобиль британской марки Aston Martin. Модель DB9 2005 года выпуска мгновенно привлекла внимание автомобильных энтузиастов и прохожих уникальным тюнингом от специализированной студии Kahn Design.

Соответствующее фото было опубликовано в местных телеграмм-каналах. Внешний вид автомобиля отличается рядом специальных модификаций. Полностью "карбонизированный" капот, установленные аэродинамические обвесные элементы и 20-дюймовые колесные диски добавляют транспортному средству особого шарма. Остроконечный спойлер на крыше багажника подчеркивает спортивный характер авто.

Салон автомобиля выполнен в сдержанном двухцветном дизайне с контрастными швами. Особенностью интерьера является отделка руля замшей, что придает ему исключительность и элегантность.

Технические характеристики Aston Martin DB9 впечатляют профессионалов и любителей автомобильной техники. Под капотом размещен мощный двенадцатицилиндровый двигатель V12 объемом 5,9 литра.

Модель DB9 является подлинным символом британской автомобильной инженерии. Линейка этих автомобилей выпускалась с 2004 по 2016 год и считается одной из самых узнаваемых. Автомобиль создан на платформе VH, разработанной специально для спортивных люксовых транспортных средств.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине заметили уникальную тюнингованную Bentley Bentayga. Ее цена сейчас составляет около 155 тысяч долларов.