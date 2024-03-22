Вы можете не пройти техосмотр, если его сделают обязательным: кто под угрозой

Некоторым автомобилистам следует приготовиться

Украинское законодательство должно постепенно приближаться к европейскому. Таковы условия вступления в Евросоюз. В странах ЕС техосмотр абсолютно всех без исключения автомобилей обязателен.

Такой осмотр, также известный как технический контроль или периодический технический осмотр, обычно производится регулярно (например, ежегодно или раз в два года) с целью проверки безопасности и экологической пригодности автомобиля. Очевидно, что в Украине также будут вводить такие правила. Скажем больше, об этом говорят, и довольно давно.

В Раду даже подавали несколько законопроектов об изменениях в статью 35 Закона Украины о "Дорожном движении". Но, похоже, любые изменения будут отложены до окончания военного положения.

Кто не пройдет техосмотр, если его сделают обязательным?

Проверят авто по стандартам их лет выпуска. То есть старая Волга, если она будет находиться в исправном состоянии, вполне сможет пройти эту процедуру и получить сертификат соответствия.

Да так повезет далеко не всем. Под угрозой окажется безумное количество автомобилей, привозимых из США и ЕС. Это так называемые "битки". В них меняли двигатель, всю топливную, ходовую часть после серьезного ДТП или затопления.

Также в будущем могут потребовать соответствия экологическим стандартам "Евро-4". Автомобили в возрасте от 15 лет, не соответствующие этим стандартам, также могут не получить Акта соответствия. Тогда и подержанных авто на дорогах Украины станет значительно меньше. Но это выглядит не очень реалистично, учитывая, сколько стариков "Жигуликов", "Копеек", "Четверок" и других авто советского автопрома ездит по нашим городам и селам.

Еще один момент: авто, в конструкцию которых вмешивались, то есть переоборудовали, точно не пройдут техосмотр. На них нужно будет производить соответствующие документы перед прохождением ТО.

Больше читайте в материале "Телеграф": Техосмотр авто в Украине: что изменится в 2024 году, кому нужно пройти и сколько это стоит.