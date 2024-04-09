Киев не является лидером: сколько стоит пройти техосмотр авто в разных городах Украины

Его стоимость варьируется в зависимости от населенного пункта и типа транспортного средства.

В Украине существует определенная категория транспортных средств, которым ежегодно нужно проходить техосмотр. Впрочем, если его проигнорировать, то водителю может грозить штраф или даже лишение водительского удостоверения.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько стоит эта услуга в разных городах Украины. Сразу отметим, что столица Украины Киев не является лидером по этому показателю.

Сколько стоит прохождение техосмотра авто в Украине

Так, стоимость техосмотра транспортных средств в Украине варьируется в зависимости от населенного пункта и типа транспортного средства. Дешевле это сделать в Луцке и Тернополе, самое дорогое — в Одессе.

В целом, цены на техосмотр начинаются от 1000 гривен и достигают 2050 грн и более. Самая дешевая услуга – для легковых транспортных средств – от 1000 грн в Луцке, Львове и Тернополе, самая дорогая – в Одессе – 1700 грн. В Киеве в основном за эту процедуру просят от 1350 грн.

За грузовые автомобили массой до 3,5 тонн нужно будет заплатить от 1000 грн. и до 1650 грн., грузовые автомобили массой от 3,5 тонны и прицепы к ним — от 1300 до 1800 грн. Такая же услуга для больших тягачей массой от 12 тонн стоит от 1650 до 2050 грн.

Цены на техосмотр в Украине

Если техосмотр пройден успешно, владелец авто получает соответствующий сертификат. В нем засвидетельствовано состояние авто и соответствие его всем нормам. Если же машина не проходит техосмотр, владельцу предоставляют Акт несоответствия.

Добавим, для прохождения техосмотра нужно собственно само транспортное средство, а также техпаспорт на него. Если техконтроль проходит не владелец авто, а представитель владельца, необходима доверенность. Также необходим паспорт гражданина Украины. Если автомобиль оборудован специальными элементами конструкции, типа проблесковых маячков или газобаллонного оборудования, нужно предъявить документы на них.

Больше читайте в материале "Телеграф": Техосмотр авто в Украине: что изменится в 2024 году, кому нужно пройти и сколько это стоит

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