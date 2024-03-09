Явно не той варіант: демократи в Конгресі "завалили" альтернативний законопроєкт про допомогу Україні

Прихильників Трампа в Конгресі назвали пропутінськими екстремістами

Демократична меншість у Палаті представників Конгресу США відмовилася підтримувати альтернативний законопроєкт з допомогою Україні, який запропонували представники Республіканської партії. Законопроєкт пропонував дуже сильно урізати обсяг коштів, які США повинні були виділити Україні та іншим союзникам.

Про це сказав лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс на пресконференції 8 березня. Конгресмен різко розкритикував прихильників трампістського популістського руху MAGA, назвавши їх пропутінськими екстремістами.

"Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії", – сказав він.

Джеффріс додав, що альтернативний варіант законопроєкту з відсутністю гуманітарної допомоги підтримуватися не буде. За його словами, єдиним прийнятним шляхом є підтримання законопроєкту, який був погоджений у Сенаті та пропонує надати Україні, Ізраїлю та Тайваню допомогу на 95 млрд доларів. Він легко набере потрібні 300 голосів.

Нагадаємо, на тлі затягування голосування щодо виділення військової допомоги Україні спікером Палати представників Майком Джонсоном, конгресмени вигадали інший спосіб винести документ на розгляд. Для цього вони збираються розпочати збір підписів.

Як відомо, пакет допомоги Україні блокується трампістами у Конгресі з осені минулого року. Тепер спікер Палати представників каже, що проголосувати за нього вони можуть у найкращому випадку в середині березня, у гіршому випадку – лише у квітні.

У Зеленського вже висловилися, що історія з допомогою від США досить дивна. Зволікання з ухваленням рішення про виділення грошей на військову допомогу псує репутацію Америки.