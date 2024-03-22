Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" спеціально для "Телеграфу" назвав єдиний варіант для Ради уникнути ганьби

Криза, подібна до того, що зараз спостерігається у Верховній Раді, яка то не збирається тижнями, то, збираючись, не може нічого ухвалити, є ганебною.

Парламентарії, що були обрані 2019-го, дозволяють собі клеїти дурня та практично нічого не робити, замість того, щоб у такий складний воєнний час 24 на 7 працювати на користь держави.

Прикладом може бути генерал Михайло Забродський, який склав повноваження нардепа і повернувся до лав ЗСУ, якийсь час був заступником головнокомандувача. Але так, наскільки мені відомо, інші парламентарі не зробили. При цьому продовжують сидіти у Раді, отримувати величезні зарплати, їздити в закордонні відрядження і… не ухвалювати найважливіші для країни закони, нерідко ігнорувати засідання тощо.

Це реальна криза так званих "нових облич", як багатьох з нинішніх депутатів називали 2019-го.

Вихід з глухого кута бачиться мені в розпуску монобільшості, створенні нової – коаліційної – більшості під назвою "Коаліція Перемоги". Входження до неї представників різних партій, формування нового уряду. Активніша та ефективніша робота вищої законодавчої та виконавчої влади. Не за вказівкою з Офісу президента, а згідно з консолідованою позицією різних політсил. На сьогодні це єдиний варіант уникнути ганьби.