Політолог та боєць підрозділу "Гром" 41-й омбр ЗСУ спеціально для "Телеграфу" пояснив мету візиту нардепів на фронт

Нардепи різко скасували заплановані на цей тиждень пленарні засідання – і поспішили на фронт. Мовляв, хочуть більше працювати з військовими, а також є якесь термінове та важливе завдання, яке безпосередньо впливає на допомогу партнерів.

Загалом поїздка нардепів на фронт – це варіативне рішення. Якщо буде просто роздача якихось корисних речей під камери, то значення мінімальне. Ритуал. Приїхали, наробили фоток, гукнули "Слава ЗСУ!" — і поїхали. Дякую, навіщо так турбуватися?

А от якщо вони перед ухваленням закону про мобілізацію та цілою низкою інших важливих голосувань хочуть почути думку військових – можу лише вітати. Зрозуміло, що краще їм зустрітися з головкомом Сирським та міністром оборони Умєровим, щоб уникнути генерації маси дурниць, про які ми читаємо у поправках до законопроєкту. Але й рядовим бійцям є що сказати.

Такий прямий зв’язок однозначно всім на користь навіть для загального розуміння. Тому що, за рідкісними винятками, здається, що депутати дуже далекі від розуміння реальної картини, яка є тут, на фронті. Нехай подивляться на навантаження та ще раз подумають про вік мобілізації. 20-річний – потягне, а старше 50 – ні.

Нехай подивляться на географію мобілізованих, матеріальне становище сімей. Тоді, може, перестануть вигадувати про "броню" від мобілізації при зарплаті 35 тисяч. Тому що народ сприймає це як "бідні мають воювати замість багатих". Це не так? Отож хай і спробують переконати живих бійців. Не зможуть – отже, хай слухають. Загалом, дуже чекаємо на депутатів. Є про що предметно поговорити.