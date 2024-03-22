Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" специально для "Телеграфа" назвал единственный вариант для Рады избежать позора

Кризис, подобный тому, что сейчас наблюдается в Верховной Раде, которая то не собирается неделями, то, собираясь, не может толком ничего принять, является позорным.

Парламентарии, которые были избраны в 2019-м, позволяют себе валять дурака, практически ничего не делать, вместо того, чтобы в такое сложнейшее военное время 24 на 7 работать в интересах государства.

Примером может быть генерал Михаил Забродский, который сложил полномочия нардепа и вернулся в ряды ВСУ, некоторое время был заместителем главнокомандующего. Но подобным образом, насколько мне известно, другие парламентарии не поступили. При этом продолжают сидеть в Раде, получать огромные зарплаты, ездить в загранкомандировки и… не принимать важнейшие для страны законы, нередко игнорировать заседания и так далее.

Это реальный кризис так называемых "новых лиц", как многих из нынешних депутатов называли в 2019-м.

Выход из тупика видится мне в роспуске монобольшинства, создании нового – коалиционного – большинства под названием "Коалиция Победы". Вхождение в нее представителей разных партий, формирование нового правительства. Более активная и эффективная работа высшей законодательной и исполнительной власти. Не по указке из Офиса президента, а согласно консолидированной позиции разных политсил. На сегодня это единственный вариант избежать позора.