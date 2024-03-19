Рахунок на мільярди: скільки Рада витратила на роботу та закордонні поїздки нардепів

У Раді розповіли, скільки грошей було витрачено на оборонні потреби країни

Верховна Рада України у 2023 році витратила 2,6 млрд гривень на функціонування своєї роботи. У цю суму увійшли іноземні відрядження нардепів на суму 13,7 млн гривень.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на дані, які надали у парламенті. На 2024 рік закладено суму ще більше – 2,9 млрд гривень.

На 2023 рік для забезпечення діяльності Верховної Ради, її органів та народних депутатів у бюджеті було закладено 2,7 млрд гривень, а фактично було використано 2,59 млрд гривень. На 2024 рік у бюджеті закладено 2,94 млрд гривень. При цьому у ВРУ наголосили, що в умовах воєнного стану парламент намагається максимально економити бюджетні кошти.

Також у ВРУ повідомили, що у 2023 році вдалося заощадити та "раціонально використовувати кошти держбюджету". Завдяки цьому в скарбницю вдалося повернути 109,4 млн гривень. А на сектор оборони та безпеки минулого року було спрямовано 30 млн гривень.

Крім того, витрати на "придбання товарів та послуг для забезпечення діяльності Верховної Ради" у 2022-2023 роках, порівняно з 2021 роком, зменшились на 78%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які міста України витратили на оборону найбільше грошей у 2023 році. До трійки лідерів увійшли Київ, Дніпро та Хмельницький.