Рада скасувала засідання на тиждень: Арахамія відповів обуреним нардепам

На цей тиждень було заплановано два засідання

Верховна Рада у вівторок, 5 березня, скасувала засідання на весь тиждень. Це неабияк обурило нардепів, які наполягали на важливості розгляду певних питань — серед них і закон про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зазначається, що у планах на цей тиждень було два пленарних засідання.

Офіційною причиною, за словами Ярослава Железняка, стало те, уряд має підготувати звіт для Сенату США. Проте нардепи вбачають у цьому дещо іншу причину — депутати, які поїхали у відпустки, не повернулись ще, тому відповідно підтримка у певних фракцій на голосуваннях кількісно менша.

"Коротше, офіційна причина: "терміново потреба зробити комплексний звіт для Сенату США". Навіть коментувати не буду. Ну а реально: вони ж тих, хто голосував за БЕБ повідпускали закордон. Особливо ОПЗЖ та групи. Хтось по відрядженням, хтось іншим шляхом. І тут сюрприз-сюрприз, багато з "союзників" по голосуванню не повертаються вчасно на цей тиждень", — йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренко, у загальному засідань Ради не буде майже місяць, адже у понеділок на погоджувальній раді з фракціями було лише чотири міністри, які просили не відкладати їх закони і швидко проголосувати, а вже у вівторок коаліція скасовує 3 дні голосування.

"Фактично Рада не буде засідати місяць. Зрозуміло, що без голосів "союзників" з груп (які тимчасово стали закордонними) то всякі "хотелкі" ОП не пройшли б…. Але там по порядку денному купу важливих інших законів були: соціальні, освітні, військові…. Як мінімум ратифікацій штук 10-ть було у порядку денному. АЛЕ відсутність "хотелок" одразу інтерпретували як "нічого важливого" і відмінили всі засідання", — пише нардеп.

Водночас депутат пише про парламентську кризу та повний бардак у Раді.

"А тепер трошки про ситуацію взагалі в Раді. Ми увійшли у парламентську кризу. Це просто бардак. Знаєте, хто більше всього подав правок до УРЯДОВОГО законопроєкту про мобілізацію? Слуги Народу. Тобто Слуги Народу, які ОБИРАЛИ цей УРЯД не погоджуються з підготовленим УРЯДОМ законопроєктом. Ви розумієте, що це означає?

І тепер питання, а чому цю поїздку на фронт не перенести на після засідання Ради? Чому не перед засіданням? Парламент і так в найкращому випадку збирається 4-5 днів на місяць. Це бардак. Нам треба зібратись всім і поговорити, що відбувається в Раді. Країні потрібен ПРЯМ ЗАРАЗ нормальний (!) закон про мобілізацію та демобілізацію. Вистачить грати у вибори. У нас дуже великі проблеми на фронті", — пише обурено Гончаренко.

Зауважимо, що напередодні відбулося засідання погоджувальної ради, на якому депутати від "Європейської солідарності" та партії "Голос" висловили протест проти того, що їм не дозволяють виїжджати за кордон. Вони погрожували наполягати на повному розгляді законопроєкт, який буде винесений на друге читання. Після цього депутати погодилися обговорити законопроєкт, винесений на перше читання.

Як наслідок, у вівторок було прийнято рішення взагалі скасувати засідання цього тижня.

Арахамія пояснив ситуацію

Водночас голова фракції "Слуга Народу" Давід Арахамія пояснив ситуацію. Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Що дозволяє збиратися в будь-який час і приймати рішення та оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами.

"Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом", — пише нардеп.

Щодо подальшої роботи, то, за словами Арахамії, уже обговорювалось, що представники влади будуть більше працювати з військовими.

"Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі.

Такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки. Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент", — пише він.

Колегам з опозиції, які розкритикували такий вчинок Ради, Арахамія відповів:

"А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає Перемогу".

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада може тижнями розглядати законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Причина цьому — величезна кількість правок.