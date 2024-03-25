Російський журналіст Олександр Невзоров про "суд" над обвинуваченими у теракті в "Крокус Сіті Холі"

Зазначимо, що всі підозрювані штукатури голосно та квапливо "визнають вину".

Це не дивно.

Методи, які до них застосовувалися (струм до геніталій, відрізання вух) можуть забезпечити зізнання в організації Лісабонського землетрусу 1755 і Варфоломіївської ночі, а також у вбивстві Тутанхамона і Кеннеді.

Цивілізований світ давно відмовився від катувань підозрюваних. Але не лише з делікатності та гуманізму.

Річ у тому, що тортури дають слідству "відповіді", які не мають нічого спільного з реальністю. Катування — найкращий спосіб не дізнатися правду. Обвинувачені йдуть на будь-яке самообмовляння, щоб припинити муки.

Штукатурів перед судом катували жорстоко та довго.

Звичайно, "правосуддя" Росії не тільки не хоче знати імена справжніх винуватців теракту, але і вимовити їх боїться.