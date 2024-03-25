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Обвинувачені йдуть на будь-яке самообмовляння, щоб припинити муки – Олександр Невзоров - Олександр Невзоров

Автор
Олександр Невзоров Олександр Невзоров
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Затриманих підозрюваних піддали тортурам Новина оновлена 25 березня 2024, 01:01
Затриманих підозрюваних піддали тортурам. Фото Колаж "Телеграфу"

Російський журналіст Олександр Невзоров про "суд" над обвинуваченими у теракті в "Крокус Сіті Холі"

Зазначимо, що всі підозрювані штукатури голосно та квапливо "визнають вину".

Це не дивно.

Методи, які до них застосовувалися (струм до геніталій, відрізання вух) можуть забезпечити зізнання в організації Лісабонського землетрусу 1755 і Варфоломіївської ночі, а також у вбивстві Тутанхамона і Кеннеді.

Цивілізований світ давно відмовився від катувань підозрюваних. Але не лише з делікатності та гуманізму.

Річ у тому, що тортури дають слідству "відповіді", які не мають нічого спільного з реальністю. Катування — найкращий спосіб не дізнатися правду. Обвинувачені йдуть на будь-яке самообмовляння, щоб припинити муки.

Штукатурів перед судом катували жорстоко та довго.

Звичайно, "правосуддя" Росії не тільки не хоче знати імена справжніх винуватців теракту, але і вимовити їх боїться.

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#Крокус Сіті Хол #Олександр Невзоров