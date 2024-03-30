Військово-політичний оглядач пояснив, що насправді потрібно Україні для захисту міст

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський зазначив, що для захисту українського неба необхідно 5-7 систем ППО ЗРК Patriot. І так уже повелося, що після таких заяв у наших журналістів інших питань не знаходиться, окрім таких, що безпосередньо стосуються цих заяв. І ось уже третю добу мені наші жалісливі журналісти ставлять найцікавіше питання, а саме: скільки міст України можуть захистити 5-7 систем ППО Patriot.

Моя відповідь їх здивувала, бо вона звучала як одна. 5-7 систем ППО Patriot можуть захистити лише одне місто України. І тут і виникає проблематика розуміння мат-частини.

По суті система – це сама пускова. Тобто 1 система – це 1 пускова, і це саме так розуміють наші партнери. Своєю чергою, захищають міста батареї й одна батарея Patriot це 6-8-10 пускових, крім всієї іншої номенклатури. Тобто, 5-7 систем – це, по суті, одна батарея.

Своєю чергою Україні для захисту міст мільйонників і регіонів, зі створенням буфера безпеки ППО, цілком буде достатньо 5-7 батарей або 40-56 систем, вони ж пускові. І це проблема.

Президент України це головний у країні голос, який формує повістку серед наших партнерів про потреби нашої країни. Але, щоб правильно формувати повістку потреб, слід розуміти мат-частину. Апріорі, Володимир Зеленський не може одночасно розбиратися у всьому, саме для цього у нього є радники, спічрайтери та консультанти. Але, дозвольте, якщо всі ці люди не змогли пояснити різницю між системою та батареєю, то виникає недвозначне питання.

Загалом останні укази президента натякають. Україні необхідно 5-7 БАТАРІВ ППО Patriot… які можна розмішати SAMP/T. Наприклад, в Одесі.