Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович — про те, як можна протидіяти "Цирконам", коли Patriot виявиться безсилим

Ще трохи про "Циркони" та інші російські швидкісні ракети, які нам дуже дошкуляють.

Багато хто каже про необхідність посилення української ППО такими системами як Patriot та SAMP/T, які довели свою ефективність у боротьбі з цими ракетами.

З цим важко не погодитись! Треба добиватись підсилення, важливо також розвивати власні зенітні системи, які здатні боротись з ворожою балістикою, Х-47 чи "Цирконами".

Але подальший розвиток "Цирконів" може зробити й Patriot неактуальним.

Можливо, хтось скаже мені, що це фантастика, але, на мій погляд, варто вийти на співпрацю з британцями, щодо випробування на нашій території лазерної зброї. Вони розробляють подібні зразки, тому це може бути гарною відповіддю, якщо вдасться перебрати досвід.

Прогрес не стоїть на місці, а тому треба дивитись в майбутнє.

Другий варіант — і це те, що ми можемо зробити самостійно, довести до ладу наші проєкти ОТРК з балістичними ракетами, щоб бити по стартових позиціях "Цирконів". Ви спитаєте, чи підійде ATACMS? Так, підійде! Але поки що ніхто нам його не дає.

Раніше "Телеграф" писав, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував удар, ймовірно, "Цирконами" по Києву. Він зазначив, що ця атака вказала на здатність РФ запускати ці ракети з сухопутних носіїв.