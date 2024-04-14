Ізраїльський блокбастер більш "видовищний", це можуть використати проти України - Анна Маляр
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Колишній заступник міністра оборони України висловила свою думку щодо того, що змінить ситуація в Ізраїлі
Все стрімко змінюється.
Якщо раніше ситуація в Ізраїлі суттєво не відображалась на українському треку. То зараз, вона свою роль відіграє.
На тлі нашої гнітючої ситуації у США є привід писати переможні заголовки й виглядати в очах своїх виборців успішно.
Інформаційно зроблять все, щоб змістити акценти. Ізраїльський блокбастер більш "видовищний" у їхньому розумінні.
Нам доведеться це враховувати тепер.
У Росії непогано вдається тактика роззосередження сил ворога по різних напрямках та збурювання конфліктів в інших країнах.
До того ж є амбіції перекроювати карту світу і бути великим гравцем.
Вони цю тактику зараз використають за межами України й збільшать кількість точок напруги у світі.
Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр.
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