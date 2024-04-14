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Ізраїльський блокбастер більш "видовищний", це можуть використати проти України - Анна Маляр

Автор
Анна Маляр Анна Маляр
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фото з відкритих джерел Новина оновлена 14 квітня 2024, 11:21

Колишній заступник міністра оборони України висловила свою думку щодо того, що змінить ситуація в Ізраїлі

Все стрімко змінюється.

Якщо раніше ситуація в Ізраїлі суттєво не відображалась на українському треку. То зараз, вона свою роль відіграє.

На тлі нашої гнітючої ситуації у США є привід писати переможні заголовки й виглядати в очах своїх виборців успішно.

Інформаційно зроблять все, щоб змістити акценти. Ізраїльський блокбастер більш "видовищний" у їхньому розумінні.

Нам доведеться це враховувати тепер.

У Росії непогано вдається тактика роззосередження сил ворога по різних напрямках та збурювання конфліктів в інших країнах.

До того ж є амбіції перекроювати карту світу і бути великим гравцем.

Вони цю тактику зараз використають за межами України й збільшать кількість точок напруги у світі.

Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр.

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Теги:
#Україна #Іран #Ізраїль #Атака