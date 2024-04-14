Израильский блокбастер более "зрелищный", это могут использовать против Украины - Анна Маляр
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Бывший заместитель министра обороны Украины высказала свое мнение по поводу того, что изменит ситуация в Израиле
Все быстро меняется.
Если раньше ситуация в Израиле не отражалась на украинском треке. Теперь она свою роль играет.
На фоне нашей удручающей ситуации в США есть повод писать победные заголовки и выглядеть в глазах своих избирателей успешно.
Информационно сделают все, чтобы сместить акценты. Израильский блокбастер более "зрелищный" в их понимании.
Нам придется это учитывать сейчас.
В России неплохо удается тактика рассредоточения сил врага по разным направлениям и возмущение конфликтов в других странах.
К тому же есть амбиции перекраивать карту мира и быть большим игроком.
Они эту тактику сейчас используют вне Украины и увеличат количество точек напряжения в мире.
Источник: Telegram-канал Анны Маляр.
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