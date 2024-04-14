Бывший заместитель министра обороны Украины высказала свое мнение по поводу того, что изменит ситуация в Израиле

Все быстро меняется.

Если раньше ситуация в Израиле не отражалась на украинском треке. Теперь она свою роль играет.

На фоне нашей удручающей ситуации в США есть повод писать победные заголовки и выглядеть в глазах своих избирателей успешно.

Информационно сделают все, чтобы сместить акценты. Израильский блокбастер более "зрелищный" в их понимании.

Нам придется это учитывать сейчас.

В России неплохо удается тактика рассредоточения сил врага по разным направлениям и возмущение конфликтов в других странах.

К тому же есть амбиции перекраивать карту мира и быть большим игроком.

Они эту тактику сейчас используют вне Украины и увеличат количество точек напряжения в мире.

Источник: Telegram-канал Анны Маляр.