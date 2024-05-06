Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, як іноземні військові можуть бути розміщені в Україні

Знаєте як це працює? Спочатку прибувають на місця невеликі групи людей, чоловік 10, трохи більше. Не якісь чергові гуси і не запаска, а діючі військові, — радники, контролери, перевіряльники всіх мастей.

Потім, коли це ворогові відомо, вже прибуває взвод, якісь фахівці, десь зовсім на кордоні з Польщею, наприклад, а ще краще — з Угорщиною. Навіщо? Контролювати найважливіше постачання чогось там, охороняти своїх технарів, наприклад.

Ось у вас є взвод, ворог знає про це. Що далі? Почати ядерну війну через це? Через взвод якихось типів на самому кордоні з Угорщиною? Натомість є прецедент: іноземні військові офіційно та формально на території України.

Потім до нього додається другий взвод, наприклад, десь в Одесі. Контролювати щось гуманітарне чи, скажімо, охороняти якісь важливі місії важливих людей на важливих дипломатичних завданнях.

Потім, коли, скажімо, минуло пів року і всі вже забули про ці два взводи, з’являється третій взвод десь на півночі України, ближче до Білорусі. І ось у країні вже ціла рота закордонних солдатів. Це оголошується офіційно, це означає лінію.

Що скаже Кремль? Що так не можна? А де вони раніше були? Чому, коли один взвод був, вони нічого не зробили, а тут раптом ще парочку, і одразу кіпиш? З яких таких статей? А це вже рота? Ну, малаці ви там, що вмієте в Кремлі рахувати.

Ну а там, як Захарова перестане трусити повітря, до роти підтягнеться ще рота, а там дивись, і батальйон уже в Україні. Воювати? Ні звичайно. Але зайняти території на кордоні з Білоруссю, чому б і ні?

Пам’ятайте, як Кремль істерив у 2022 році, тільки від дискурсу, що по Криму не дай боже будуть удари, а сьогодні британці кажуть, а що, а ми за те, щоб Україна била і по території Росії. Проблеми з цим?

Те саме може бути і з заморськими солдатами. На те вони й солдати, щоб бути далеко, нести службу, бути вірними, виконувати наказ, гарно хизуватися, носок тягнути, світити формою і сидіти на будь-яких кордонах.

Джерело: пост Левіна в Telegram