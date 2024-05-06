Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, как иностранные военные могут быть размещены в Украине

Знаете, как это работает? Сначала прибывают на места небольшие группы людей, человек 10, не более. Не какие-то очередные гуси и не запаска, а действующие военные — советники, контролеры, проверяльщики всех мастей.

Затем, когда это врагу известно, прибывает уже взвод, какие-то специалисты, где-то совсем на границе с Польшей, например, а еще лучше — с Венгрией. Зачем? Контролировать важнейшую поставку чего-то там, охранять своих технарей, например.

Вот у вас есть взвод, враг об этом знает. Что дальше? Начать ядерную войну из-за этого? Из-за взвода каких-то типов на самой границе с Венгрией? Зато есть прецедент: иностранные военные официально и формально на территории Украины.

Затем к нему добавляется второй взвод, например, где-то в Одессе. Контролировать что-то гуманитарное или, скажем, охранять какие-то важнейшие миссии важных людей на важных дипломатических заданиях.

Затем, когда, скажем, прошло полгода и все уже забыли про эти два взвода, появляется третий взвод где-то на севере Украины, ближе к Беларуси. И вот в стране уже целая рота заграничных солдат. Это объявляется официально, это обозначает линию.

Что скажет Кремль? Что так нельзя? А где они раньше были? Почему, когда один взвод был, они ничего не предприняли, а тут вдруг еще парочку, и сразу кипиш? С каких таких статей? А, это уже рота? Ну, малаца вы там, что умеете в Кремле считать.

Ну а там, как Захарова перестанет воздух сотрясать, к роте подтянется еще рота, а там смотри, и батальон уже в Украине. Воевать? Нет, конечно. Но вот занять территории на границе с Беларусью, почему бы и нет?

Помните, как Кремль истерил в 2022 году, только от дискурса, что по Крыму не дай бог будут удары, а сегодня британцы говорят, а что, а мы за то, чтобы Украина била и по территории России. Проблемы с этим?

То же самое может быть и с заморскими солдатами. На то они и солдаты, чтобы быть далеко, нести службу, быть верными, выполнять приказ, красиво щеголять, носок тянуть, светить формой и сидеть на всяких границах.

Источник: пост Левина в Telegram