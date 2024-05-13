Навіщо Путін пересунув Шойгу та Патрушева? Це говорить про 4 речі - Михайло Подоляк
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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що означають кадрові перестановки в російському уряді
Перебудова в російській управлінській вертикалі, влаштована Путіним, свідчить про кілька речей.
1. Остаточний перехід країни до воєнного "комунізму" (тотальна мілітаризація економіки й перебудова систем постачання армії) для ресурсного забезпечення "нескінченної війни"…
2. Перерозподіл функціонального впливу між традиційними кланами. Різке скорочення кількості впливових членів неформального навколопутінського "Політбюро 2.0"…
3. Розв’язання вічного завдання з приборкання армійської корупції (низведення групи Шойгу)…
4. Поступове видавлювання на периферію "палацових амбіцій" групи Патрушева (що, до речі, прямо говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі)…
Висновок: Росія остаточно самоізолюється й намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостродефіцитних форматах, які так чи інакше здатні забезпечувати різке нарощування мілітарного складника. У будь-якому разі немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі…
Джерело: пост Подоляка в Telegram
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