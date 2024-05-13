"Важіль впливу на Путіна": що пишуть росЗМІ про нового міністра оборони Росії

До призначення його називали важелем впливу Путіна в уряді

У Росії посаду міністра оборони обійняв Андрій Бєлоусов, людина, яка раніше не мала прямого відношення до силових структур. Однак він має велику довіру російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише видання "Верстка", яке поставило питання джерелам у владі та експертам, щодо нового призначення. Зазначається, що Бєлоусов більш відомий як "економічний ідеолог". Раніше він був міністром економічного розвитку, а потім помічником президента. До відставки з уряду його називали важелем впливу Путіна в уряді на противагу прем’єру Михайлу Мішустіну.

"Тонкий, розумний, дипломатичний", — схарактеризував Бєлоусова представник парламенту, який був шокований його новим призначенням.

На думку іншого співрозмовника видання у парламенті, Бєлоусов міг би займатися фінансовою частиною війни, але не фронтом.

"Ось вам доктор наук, який відповідатиме за економіку "СВО" (так росіяни називають війну в Україні, — Ред.), а не за пересування стрілочок картою. А фронтом нехай займається Генштаб", — сказав співрозмовник у парламенті.

Крім того, на думку експертів, новий міністр користується довірою Путіна та вміє рахувати гроші. Таким чином, мабуть, влада вирішила боротися з корупцією. Проте зараз Міноборони займається виключно веденням війни в Україні, але не економічними аспектами, пов’язаними із цим.

"Бєлоусов — прихильник мобілізаційної моделі. Користується довірою [президента]. Гроші вважати вміє. Там йому саме місце", — вважає Костянтин Калачов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 травня Володимир Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова замість міністра оборони. Сам же Шойгу стане секретарем Радбезу замість Миколи Патрушева.