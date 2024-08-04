Український військовий та політичний діяч, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін відреагував на протести у Ковелі

Немає жодного адекватного пояснення, чому такі випадки, як у Ковелі, одразу не присікаються.

Мало того, що у нас в країні рф розвернула величезну машину з диверсіями, вербуванням і потужним інформаційним впливом. Так ми ще й дозволяємо своїм українцям влаштовувати подібні "акції".

Під час війни такі ігри однозначно неприпустимі. Тим більше, якщо заявляється про участь російської агентури — де ж тоді жорсткі дії.

Джерело: пост Жоріна в Telegram