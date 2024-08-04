"Акция" возле ТЦК в Ковеле требует жестких действий - Максим Жорин
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Украинский военный и политический деятель, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отреагировал на протесты в Ковеле
Нет никакого адекватного объяснения, почему такие случаи, как в Ковеле, сразу не пресекаются.
Мало того, что у нас в стране рф развернула огромную машину с диверсиями, вербовкой и мощным информационным влиянием. Так мы еще позволяем своим украинцам устраивать подобные "акции".
Во время войны такие игры однозначно недопустимы. Тем более, если заявляется об участии российской агентуры – где тогда жесткие действия.
Источник: пост Жорина в Telegram
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