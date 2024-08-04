"Ви знецінили гасло "Героям слава": протести у Ковелі жорстко прокоментували в обласному ТЦК

Деякі громадяни трактують закон по-своєму

Волинський обласний ТЦК та СП офіційно прокоментував протести біля ТЦК у Ковелі, які відбулись 3 серпня 2024 року. Там зазначили, що насправді співробітники центру уточнювали військово-облікові дані згідно з чинним законодавством, і нікого не затримували.

Проте люди, які зібрались під будівлею місцевого ТЦК, зрозуміли все іншому. Щобільше, своїми діями вони підіграли ворогу, який розповсюдив повідомлення про протести у російських ЗМІ, пише пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Офіційна реакція на протести біля ТЦК у Ковелі

"Що ж відбулось насправді? Та наче, з першого погляду нічого дивного, ― звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо", ― йдеться у повідомленні.

Пресслужба нагадує, що за законом співробітники ТЦК не можуть затримувати громадян. Це роблять представники правоохоронних органів.

У повідомленні також нагадали, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-обліковий документ. Це може бути паперовий чи електронний військовий квиток. Громадянин повинен його надавати на вимогу співробітника ТЦК, ДПСУ чи поліції.

"Заклики до бунту, що розповсюдились вчора соціальними мережами Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях.

Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня 2024 року засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у "необхідному руслі" російськими спецслужбами через відповідні "інформаційні системи". На це вказують наступні методи їх роботи ― емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо", ― пише пресслужба обласного ТЦК.

Боти віртуально підбурювали людей до заворушень. У ТЦК зазначили, що хоч підбурювання і були віртуальними, але відповідальність буде реальною.

"Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь", ― йдеться у повідомленні.

Пресслужба також написала, що протестуючі знецінили гасло "Героям слава", бо кричали його "ухилянту". Останньому також аплодували.

"Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину?

Кожен обирає свій шлях.

Ми стоїмо на шляху до Перемоги, а ви, дорогі ковельчани?", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під будівлею ковельського РТЦК 3 серпня пройшли протести. Люди говорили про незаконне затримання трьох чоловіків. У місцевих телеграм-каналах поширили відео заворушень. Трьох чоловіків після перевірки документів відпустили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загрожує чоловікам, які напали на співробітника ТЦК у Ворохті. Громадяни побили автомобіль військового, а проти нього застосували перцевий балончик.