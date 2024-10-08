Вигаданий боєць та реальні жертви: нові подробиці про "Богородицю" з Києва

Журналіст і його друзі переказували гроші на підтримку вигаданого бійця

Історія з так званою "Богородицею" з Києва обростає новими подробицями. Письменник та журналіст Богдан Логвиненко повідомив про нових жертв псевдоцілительки Ганни Фесун.

Зокрема, він розповів про схему шахрайства, яка стосується ймовірно вигаданого бійця Інтернаціонального легіону. Про це Богдан Логвиненко написав на своїй сторінці у Facebook.

Кілька знайомих Логвиненка повідомили, що їхні родичі постраждали від дій Фесун. Він наголосив на важливості розголосу, бо поліція не почала розслідування через брак офіційних заяв.

"Мушу продовжити це публікувати, оскільки вчора виявилось, що не одна моя знайома постраждала від дій Ганни Фесун, родичі іншої моєї колеги також прийшли в коментарі до допису і заявили, що їхня близька – постраждала", — зазначив Логвиненко.

За словами журналіста, Фесун використовувала вигадану історію про німецького бійця Дірка. Нібито він воював в Україні та постраждав від хімічної зброї. Логвиненко вважає, що ця історія створена для маніпуляцій довірливими людьми.

Допис Богдана Логвиненка у Facebook

Логвиненко зізнався, що він і його друзі переказували гроші на підтримку вигаданого бійця. Він перевірив інформацію і з'ясував, що жоден підрозділ Інтернаціонального легіону не знає Дірка. Шеврон, який нібито належав йому, виявився сувенірним.

Допис Богдана Логвиненка у Facebook

Після розголосу сторінку Дірка у Facebook видалили. Компанія, де він начебто працював, заперечила інформацію про його перебування в комі.

Журналіст закликав правоохоронців розслідувати цю справу. Він сподівається, що оприлюднена інформація допоможе запобігти новим випадкам шахрайства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як експідприємиця за гроші "енергетично підтримує" поранених бійців. Ми зібрали відомі факти про життя Ганни Фесун, яку підозрюють у шарлатанстві, та поцікавилися у юристів, наскільки законними є її дії й чи можна їх зупинити.