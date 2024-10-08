"Богородиця" з кав’ярні: як експідприємиця за гроші "енергетично підтримує" поранених бійців і що з цим робити

В непрості часи люди стають вразливим й легше піддаються сторонньому впливу

Кейс з киянкою, що кілька років тому повірила у свою надзвичайність та почала пропонувати проведення сумнівних ритуалів, а згодом й певні "лікувальні" послуги в обмін на значні суми, викликав жваву дискусію. Поки одні щиро дивуються, як можна було піти за такою людиною й згадують інші випадки псевдомесіанства, інші затято захищають помічницю. Сама "Богородиця" радить розібратися в собі тим, хто її критикує й звинувачує в шахрайстві.

"Телеграф" зібрав відомі факти про життя Ганни Фесун, яку підозрюють у шарлатанстві, та поцікавився у юристів, наскільки законними є її дії й чи можна їх зупинити.

Фільм, какао й практики

У відкритих джерелах достатньо згадок про Ганну Фесун – уродженку міста Золотоноша, що на Черкащині, з яких можна зробити висновок, що вона людина творча й різнопланова. Наприклад, у 2015-му вона зняла документальний фільм про письменника Тараса Прохасько, який було презентовано за рік на "Мандри.форум", а у 2020-му викладено в загальний доступ. В коментарях журналістам авторка тоді казала, що ідея стрічки "підказана душею доньки", її формат окреслювала як "медитативну розмову", а період пандемії, який тоді тривав, називала "подарунком Життя, нагодою для кожного звернути увагу вглиб себе".

У Ганни велике коло інтересів - від какао до співів, режисури до допомоги в народженні дітей

В цей же період Ганна займалась й бізнесом, який починався з невеличкої "точки" з какао на Контрактовій площі у Києві, а згодом переріс у повноцінний заклад – какаоварню "Call me Cacao!". На сторінці цього закладу (наразі він вже не працює), до речі, зустрічаються запрошення на магічну мандрівку "Коло какао" чи "Жіноче коло какао". Як розповіла "Телеграфу" одна з киянок, участь в заходах, які пропонувались всім охочим, була недешевою.

Коли існувала кав'ярня, на її сторінці були й запрошення на жіночі кола

- Чотири роки тому, я прочитала пост про цей заклад в когось зі знайомих, зайшла на сторінку Ганни, яка мені здалась яскравою та цікавою особистістю, – говорить жінка, яка вирішила не розкривати своє ім’я. – Вона викладала дуже гарні фото, часто разом з донькою, писала теж красиво, й ось на ці "красиві" слова я й купилась. Пам'ятаю, що вона згадувала про таке собі "Коло Життя", говорила, що на ньому можна глибинно піти у свої травми, у щось незвідане в собі. Мене це зацікавило, але, оскільки я була на той момент глибоко віруючою людиною, вирішила поцікавитися, як Ганна ставиться до Бога і Святої Трійці. Прямо вона не відповіла, але казала якось туманно, що не вірить в Бога, а знає його, так само як й Трійцю, але нічого не пояснювала, але казала, що своїми знаннями готова ділитися тільки на "Колі". Та це було небезкоштовно – індивідуально понад 4 тис. гривень, якщо родина – то 1200 з кожного дорослого.

Історія з "Богородицею" знайшла великий відгук, дехто констатує, що популярність шахраїв в такий час зрозуміла.

Про те, що відбувалось під час таких "Кіл Життя" описує у виданні Vilneslovo кандидат юридичних наук Ірина Кременовська. За її даними, учасники цього ритуалу мали пройти підготовку, яка передбачала відмову від сну на дві доби, а згодом дотримання напівголодної дієти. А під час його проведення організаторка застосовувала маніпулятивні методики.

"За допомогою таких практик, як "благословення" і "прощення" (учасники діляться зворушливими історіями зі свого життя та в емоційній манері "пробачають" своїх близьких) вона спочатку застосовує індуковане переживання і доводить учасників до сліз. Хтось один починає плакати – іншим передається чужий стан і настрій, та вони теж роняють сльози, – зазначала Ірина. – Прояви сильних емоцій схвалюються – чим більш потужно вони виливаються, тим більш дієве навіювання справляють на групу загалом і на кожного учасника окремо. Під час переживання сильних емоцій люди у групі втрачають здатність критично оцінювати те, що відбувається і стають відкритими для подальшого навіювання".

Авторка достатньо жорстко відгукується про інші методи й практики, які застосовує Фесун, а також згадує про її неодназначні фото (на деяких кадрах вона оголена й поруч з дочкою) та наявність судових рішень через заборгованність перед банками за часів своєї підприємницької діяльності. Також Ірина висловлює думку, що Фесун нав’язує своїм адептам "суто сектантські установки", підштовхує до розривання стосунків з рідними тощо. А загалом називає її "віровчення – синкретичною псевдорелігією, побудованою на поєднанні розрізнених елементів, запозичених з християнства, неоязичництва й окультних практик".

Шахрайство чи допомога

За три роки, що минули від цього викривального допису, як бачимо, в діяльності Ганни Фесун мало що змінилось. Хіба що вона відійшла від бізнесу й, здається, зосередилась виключно на своїх практиках у форматі "Коло Життя". І в червні 2022 жінка повідомила, що в неї тепер новий статус – "Жива Богородиця Втілена Богородиця Матір Всесвіту", а звичним образом для спілкування з авдиторією стало традиційне українське вбрання, яке включало й білу намітку – головний убір, який в давнину носили заміжні жінки. При цьому Ганна пропонувала долучитеся до своїх заходів, які передбачали зцілення, передачу сакральних знань та спільні молитви.

Фесун наполягає, що з 2018 по 2022 рік вищі сили її готували до нового статусу.

Як стає зрозуміло з дописів у соцмережах, у "Богородиці" знайшлися прихильники, які їй повірили й платили кошти. Один з таких випадків став відомим загалу завдяки посту керівниці комунікацій Центру економічного відновлення Надії Потоцької. Вона в загальних рисах описала ситуацію однієї з малознайомих жінок. Та нібито звернулась до неї по допомогу, бо були потрібні кошти на те, щоб розрахуватися за енергетичну підтримку її коханого, що нібито перебуває в комі. Й хоча імені жінки авторка посту не називала, в коментарях озвалася Анна Луцюк. Вона наголосила, що саме Анна Фесун 10 місяців "тримає живим" близьку їй людину, що служив в Інтернаціональному легіоні, й потрапив до лікарні після "хімічної атаки на позиції".

У всіх дописах по темі Луцюк пише чомусь всі слова з великої літери.

В інших гілках обговорень знайшлись люди, які донатили Анні, повіривши, що кошти їй потрібні саме на лікування коханого чоловіка, а на "магічні" практики. Жінка тим часом продовжувала наполягати, що завдячує буквально всім Ганні Фесун.

В коментарях під цим зізнанням жінки люди висловлюють сумніви, що взагалі був чоловік

На прохання "Телеграфа" розповісти конкретно про свій випадок жінка не відреагувала, натомість без відповіді лишилось і повідомлення, адресоване самій "Богородиці". Але свою позицію вона виклала під час прямого ефіру, який вела сьогодні з території Собору Святої Софії Київської. Тривав він майже годину й складався з традиційних для жінки меседжів про її винятковість, прямий зв'язок з Богом та якісь надзвичайні можливості. Наприклад, вона запевняла, що може допомогти розв'язати проблеми зі здоров’ям за 5-10 хвилин… молитвою. При цьому Ганна не заперечувала, що має від цього фінансовий зиск.

- Якщо вас зачіпає, що інша людина заробляє гроші своєю працею, своїм талантом, розберіть з собою, що вас зачіпає й тригерить. У мене немає запиту, потреби пояснювати, чому я проводжу свою працю за гроші. Ці речі є очевидними й зрозумілими. Результати моєї праці є дуже матеріальними, дуже очевидними. Головні результати моєї праці – це діти, народжені завдяки моїй любові й моїй молитві. Це зцілені родини, це зцілені глибинні травми у дітей й у дорослих, це зціленні роди, це врятовані життя. Ви можете вірити, ви можете не вірити – це ваше право, – констатувала "цілительниця". Також вона наголосила, що від учора потерпає від потоку неправди, образ й негативу, й що про її дива обов'язкове буде сказане гідне слово іншими.

В дописах й коментарях люди називають суми в десятки тисяч, в яких й донати.

В обговоренні цієї історії багато хто говорить, що людина демонструє явно нездорові моделі поведінки, часто згадують і "Біле братство" – секту на чолі з Марією Девою Христос. Хоча є й ті, що звертають увагу на її розумно побудований публічний образ, що є дуже багатогранним: тут й застосування українських традицій, і релігійних мотивів, бо відео, зроблені переважно на фоні відомої святині тощо. Що б не було в основі дій чергової "Богородиці", успіх її "вчення" частково продиктований складною ситуацією в нашій країні. На цьому наголошує, зокрема, дослідниця, журналістка й волонтерка Устя Стефанчук.

"Наше суспільство зараз в стані перманентного інтенсивного стресу, з постійною загрозою життю і здоровʼю — своєму і близьких, з непевністю у майбутньому, під постійним тиском негативних новин, срачів, недовіри до всього і всіх (спеціальні товариші працюють, щоб українців перекидало як в лихоманці). Усе це разом робить нас зболеними й супер вразливими до різного роду шарлатанства, особливо такого, яке обіцяє нам полегшення, просвітлення, яке апелює до віри, традицій (Богородиця Ганна тут прошарила тему), дає відчуття причетності, плеча поряд, надію на зцілення власне чи рідних, збереження життя чи здоровʼя, повернення з полону, відвернення куль і тд.", – наголошує у своєму пості Устя.

При цьому Надія Потоцька, яка й надала розголос ситуації, в черговому пості наголосила, що варто утриматися від осудливих коментарів в бік постраждалих. Адже люди у біді дуже довірливі й вразливі, і завдання суспільства захистити їх від шахраїв. Також вона зазначила, що зараз дуже важливо спрацювати на юридичному рівні, щоб зупинити появу нових "жертв".

Сестра Луцюк наголошує, що йдеться про чималі суми, витрачені її сестрою невідомо на що.

Як пояснили "Телеграфу" в адвокатському об'єднанні "Актум", щоб запустити процес, який би дозволив відреагувати правоохоронцям, необхідна рішучість з боку людей, що усвідомили: вони були ошукані.

- В контексті кримінального кодексу, у цій історії вбачається зловживання довірою або обман. Але щоб такі дії були кваліфіковані як шахрайство й був склад злочину, має бути такий його елемент як об'єкт злочину. Це суспільні відносини, взяті під охорону нормами кримінального права, на які посягнув порушник. Тобто має бути людина, яка постраждала через такі дії своїм майном чи грошами, і яка про це заявила до поліції, – пояснює адвокат з кримінального та військового права АО "Актум" Тетяна Лєбєдєва. – Без цього – справа безперспективна. Але якщо, наприклад, рідні, якимось чином були задіяні фінансово – надавали кошти чи оформлювали кредити, щоб оплатити "зцілення" на прохання когось з рідних, то заявниками можуть виступити вони. А сама людина може бути визнана потерпілою.

Також поліція може внести повідомлення про подію до ЄРДР за фактом заволодіння грошовими коштами. Адже люди заплатили, бо їм пообіцяли якесь "зцілення" чи "енергетичну підтримку", але, звісно, це обман, й фактично нічого вони не отримали. Але так само має бути відповідне повідомлення на лінію "102", й тоді поліція вчинятиме дії відповідно до закону, – резюмувала адвокатка.