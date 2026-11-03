Штрафи є, а до бюджету не надійшло ані копійки: як бурштинові компанії уникають покарання

Фірми оскаржують рішення АМКУ в судах

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Компанії, пов’язані з групою "Амбер Гальбін", не перерахували до Державного бюджету України жодної гривні зі штрафів АМКУ (Антимонопольного комітету України). Загальна сума перевищила пів мільйона гривень.

Про це повідомляє "Телеграф". Подробиці – у матеріалі: "10,2 млн на торгах, 3,32 млн у підсумку: як компанії з орбіти Богельських отримували бурштинові ділянки".

Які рішення компанії оскаржують у судах

ТОВ "Земресурсінвест" домагається скасування рішення щодо аукціону на ділянку "Західна перша" у межах справи № 914/3712/25. ТОВ "Потенціал-Полісся" оскаржує рішення щодо ділянки "Калюжна" в Господарському суді Харківської області. Справа № 922/55/26.

Співзасновник групи компаній Олег Богельський заявив "Телеграфу", що підприємства діяли виключно в межах закону. Бізнес вважає помилковими рішення територіальних відділень Антимонопольного комітету України.

"Усі процедури аукціонів відбувалися відкрито на ProZorro. Ми вважаємо рішення територіальних відділень АМКУ помилковими, тому звернулися до суду. Саме судова гілка влади має остаточно визначити обґрунтованість цих штрафів", – наголосив Богельський.

За що АМКУ призначив штрафи

Один з епізодів стосується торгів за ділянку "Західна перша" восени 2020 року. ТОВ "Екоцентрресурс" запропонувало 10,2 млн грн, але відмовилося підписувати протокол і платити. Право на спецдозвіл перейшло до ТОВ "БурПром", яке запропонувало 3,32 млн грн.

Восени 2025 року Західне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило, що ТОВ "Екоцентрресурс" і ТОВ "Земресурсінвест" діяли узгоджено. Серед доказів – довіреності на одного представника, однакові IP-адреси під час подання заявок і входу до банківських систем, сканування документів на одному сканері та сплата гарантійних внесків з різницею у шість хвилин. "Земресурсінвест" оштрафували на 68 тис. грн, "Екоцентрресурс" – на 1 800 грн.

На аукціоні за ділянку "Калюжна" у 2021 році ТОВ "Земресурсінвест" і ТОВ "Потенціал-Полісся" за стартової ціни 336,6 тис. грн підвищили пропозиції лише на 15,4 і 10,4 тис. грн і не змінювали їх протягом усіх трьох раундів. АМКУ виявив однакові IP-адреси, синхронне коригування ставок і спільних представників. Кожну компанію оштрафували на 204 тис. грн.

Ще одну змову комітет виявив на торгах за ділянку "Варварівська друга". Стартові пропозиції ТОВ "Західкапіталінвест" і ТОВ "Земресурсінвест" різнилися лише на 100 грн. За три раунди жоден учасник не підвищив ставку. Спецдозвіл дістався "Земресурсінвест", обидві компанії оштрафували на 61 тис. грн.

Три схеми розіграшу надр ProZorro. Інфографіка "Телеграфу"

Чому видобуток триває

Поки тривають судові процеси, рішення АМКУ не виконуються, а блокування фірм фактично призупинене. Це дає змогу групі "Амбер Гальбін" зберігати операційну стабільність і продовжувати легальний видобуток бурштину на родовищах Полісся.

Спецдозвіл на ділянку "Західна перша" залишився у ТОВ "БурПром": штрафи за цей епізод отримали інші учасники аукціону. Компанія продовжує видобуток на ділянці, право на яку придбала після того, як переможець відмовився сплатити запропоновані 10,2 млн грн.

Раніше "Телеграф" вивчив, як бізнес-група депутата Рівненської обласної ради монополізувала видобуток бурштину. Чому державні санкції не спрацювали проти сімейної схеми і як доступ до українських надр опинився в руках приватної особи – читайте в нашому розслідуванні.