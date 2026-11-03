Чи безпечно зберігати напої та солодощі у старому кришталі: що варто знати

Гарний блиск сімейних реліквій може приховувати несподіваний нюанс

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Старовинні кришталеві вази, цукерниці та графини, які багато хто зберігає вдома ще з часів батьків та бабусь, можуть бути не такими невинними, як здається. Справа не тільки у віці посуду та його стані. Деякі види традиційного кришталю містять оксид свинцю.

При контакті з продуктами та напоями він може поступово переходити в них. Особливо обережно варто поводитися з графинами, в яких довго стоять алкоголь, соки та інші рідини.

Чому в кришталі може бути свинець

Традиційний кришталь відрізняється від звичайного скла складом: при виробництві скляну масу додають оксид свинцю. Завдяки йому матеріал блищить, стає прозорим та дзвінким, а також важить більше звичайного скла.

У кришталевому склі може міститися щонайменше 10% оксиду свинцю, а виробах високого класу – понад 30%.

При цьому не весь посуд, який називають кришталевим, обов’язково містить свинець. У деяких видах кришталю його частково або повністю замінюють іншими сполуками, наприклад, оксидами барію, цинку або калію. Тому на вигляд виробу не можна точно визначити його склад.

Старий кришталь може містити свинець, тому напої не варто зберігати у графині

Чим небезпечно зберігати напої в кришталевих графинах

Свинець може поступово вивільнятися з матеріалу та потрапляти у вміст посуду. На це впливають два фактори: склад продукту та тривалість контакту з кришталем.

Особливо уважно варто ставитись до кислих напоїв. Вино, фруктові соки, газування та інші продукти з високою кислотністю можуть прискорити перехід свинцю до рідини.

Не варто надовго залишати такі напої у кришталевих графинах. Якщо подати вино у кришталевому келиху за вечерею, контакт буде короткочасним. Інша річ, коли алкоголь тижнями зберігається у гарному графині на домашньому барі.

Міністерство охорони здоров’я Канади окремо попереджає про цю небезпеку. За даними відомства, чим довше напій знаходиться у свинцевому кришталі, тим більше свинцю може перейти у рідину. Тому фахівці радять використовувати такий посуд лише для подачі, а не тривалого зберігання продуктів.

Чи можна тримати цукерки та солодощі у старих кришталевих вазах

З цукерницями ситуація трохи відрізняється від тієї, що складається із графинами для напоїв. Тут важливі властивості продуктів і те, як довго вони стикаються з матеріалом.

Сухі цукерки, печиво чи шоколад можна викласти у кришталеву вазу безпосередньо перед подачею на стіл. Але фахівці не рекомендують постійно зберігати солодощі у старому посуді.

Особливо обережно варто поводитися з продуктами, в яких є волога, та з тими, що мають кисле середовище. Для тривалого зберігання продуктів безпечніше вибирати посуд, призначений для цієї мети і не містить свинцю.

Канадське відомство також радить не використовувати свинцевий кришталь для постійного зберігання їжі та напоїв, обмежуючи його застосування недовгою подачею на стіл.

Як поводитися зі старим кришталем

Якщо вдома збереглися старовинні келихи, салатниці, цукерниці чи графини, враховуйте кілька правил:

Не зберігайте напої у графинах. Особливо це стосується вина, лікерів, соків та інших кислих рідин.

Використовуйте посуд для короткої подачі. Не залишайте продукти та напої в кришталі на кілька годин або днів без потреби.

Мийте посуд вручну. Використовуйте теплу воду, м’який миючий засіб та губку. Свинцевий кришталь не рекомендують мити в посудомийній машині: агресивне миття може пошкодити поверхню.

Не користуйтеся пошкодженим посудом. Тріщини, відколи та інші дефекти – додаткова причина не допускати контакту виробу з продуктами.

У Канадському інституті консервації також зазначають: коли свинець вимивається із кришталю, внутрішня поверхня графину може помутніти.

Старий кришталь безпечніше використовуватиме для подачі, а не для зберігання продуктів

Що потрібно знати про старовинний кришталь

Вік виробу не означає, що він небезпечний. Але склад та умови виробництва старого посуду найчастіше невідомі. Тому, якщо безпека не підтверджена, не використовуйте її для тривалого зберігання їжі та напоїв.

Якщо ви хочете зберегти сімейний сервіз і продовжувати користуватися ним, залиште кришталеві вироби для сервірування та особливих випадків. Продукти зберігайте у звичайному харчовому посуді.

Як повідомляв "Телеграф", за радянських часів кришталевий посуд вважали символом достатку та благополуччя. Її берегли для урочистих випадків – як цінний сервіз. Користуватися нею лише у свята змушували не лише ціна і дефіцит. Управління з контролю за продуктами та ліками США рекомендує не зберігати їжу та напої у свинцевому кришталі через ризик забруднення свинцем. Тому сімейну цінність використовують насамперед для подачі, а для повсякденної їжі залишають звичайний посуд.