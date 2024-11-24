Відомий російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман пояснив, як Росія опинилася у нинішній ситуації

Такі як Путін? Російські політемігранти розділилися на дві неформальні партії:

У всьому винен Путін, У всьому винна Росія та росіяни.

Я вважаю, що і ті, й інші по-своєму праві. Безумовно, російське суспільство в переважній більшості не хотіло повномасштабної війни у 2022 році (та й Крим у 2014 р. практично нікому не був потрібен). Це була воля саме здурілого диктатора, навіть оточення його явно боялося такого розвитку подій (згадаймо знамените передвоєнне засідання Ради безпеки).

Проте під час війни більшість населення Росії у тому чи іншою мірою стала співучасником диктатора та її злочинної авантюри. Хтось працює на війну безпосередньо: це мільйони силовиків, держслужбовців, пропагандистів, включаючи вчителів та викладачів, активістів-зетників, працівників ВПК та держкорпорацій. Хтось допомагає державі воювати своїми податками. Хтось просто підбадьорює війну та/або забезпечує підтримку Путіну та іншим перевіреним кандидатам на псевдовиборах. Це не всі росіяни, але очевидна більшість.

Чому так сталося? Чому владі вдалося переконати більшість росіян покірно, а багатьох і з ентузіазмом підтримати війну? Звичайно, страх та пропаганда відіграли важливу роль, але не лише вони. Імперські амбіції диктатора, його жорстокість, національна пиха, ксенофобія та гомофобія, патріархальний сексизм, підкреслена маскулінна авторитарність легко вписалися в колективну несвідому значну частину росіян. Вони спочатку прийняли його образ, риторику, методи, а потім автоматично — і війну як природне продовження всього цього.

Пам’ятайте, якась співачка в нульові співала, що хоче "Такого як Путін!". Живучи в Росії, я постійно стикався з такими як Путін — жорстокими авторитарними особистостями, сповненими імперської (московської, національної чи іншої) пихи.

У силових структурах їх було майже 100%. Але не лише. Я зустрічав безліч Путіних у різному середовищі: Путін-фізрук або воєнрук у школі, Путіни-роботяги на заводі та виклади в університеті, Путіни-бандити та Путіни-чиновники. Скажу більше, середній російський чоловік (не якийсь інтелектуал і естет, а представник моральної більшості) — найчастіше Путін. І найголовніше, я сам був частково Путіним (наприклад, коли морально опинився на боці імперії під час Першої Чеченської війни). І навіть зараз розумію, що ще не повністю видавив Путіна з себе.

Джерело: пост Ейдмана у Facebook.