Громадська діячка, волонтерка та правозахисниця Марія Берлінська висловила свою думку щодо захоплення українців комп'ютерною грою Stalker у країні, де йде війна

Так розумію, всі навколо почали грати в Stalker.

Тобто часу на підготовку до наступу росіян в нас багато.

А можливості постріляти в реальності в нас мало.

Не маю нічого проти, якщо ця іграшка допомагає перезагрузитись тим, хто і так включений, у фронт чи волонтерство. Але досі є купа дорослих, які і не воюють, і не волонтерять. А просто живуть у своє задоволення і шпилять під час війни в стрілялку.

Починалась воєнна зима 2024-2025.

За 11 років революцій і війн я вже нічому не дивуюсь.

Однак безтурботно-незворушний пох**зм мого народу вражає мене і досі.

Це предмет окремого вивчення в історії світової філософії та мистецтва.

Я не знаю, коли й де ще був такий народ.

"– Люди, ми воюємо з однією з найсильніших армій світу, ядерний гігант, разом з Китаєм, Іраном та іншими хочуть нас повністю знищити. Бійці закінчуються, фронт сиплеться! Давайте готуватися!

– Маріє, ну звісно! Все розуміємо, все якось зробимо. Але давайте вже після свят!)"

Джерело: сторінка Марії Берлінської у Facebook