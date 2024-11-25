Общественный деятель, волонтер и правозащитница Мария Берлинская выразила свое мнение по поводу увлечения украинцев компьютерной игрой Stalker в стране, где идет война

Так понимаю, все вокруг начали играть в Stalker.

То есть времени на подготовку к наступлению россиян у нас много.

А возможности пострелять в реальности у нас мало.

Нет ничего против, если эта игрушка помогает перезагрузиться тем, кто и так включен во фронт или волонтерство. Но до сих пор есть куча взрослых, которые и не воюют и не волонтерят. А просто живут в свое удовольствие и шпилят во время войны в стрелялку.

Начиналась военная зима 2024–2025.

За 11 лет революций и войн я уже ничему не удивляюсь.

Однако беззаботно-невозмутимый пох**зм моего народа поражает меня до сих пор.

Это предмет отдельного исследования в истории мировой философии и искусства.

Я не знаю, когда и где еще был такой народ.

– Люди, мы воюем с одной из сильнейших армий мира, ядерный гигант, вместе с Китаем, Ираном и другими хотят нас полностью уничтожить. Бойцы заканчиваются, фронт сыпется! Давайте готовиться!

– Мария, ну конечно! Все понимаем, все как-нибудь сделаем. Но давайте уже после праздников!)

Источник: страница Марии Берлинской в Facebook