Все начали играть в Stalker, словно мало возможности пострелять в реальности - Мария Берлинская
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Общественный деятель, волонтер и правозащитница Мария Берлинская выразила свое мнение по поводу увлечения украинцев компьютерной игрой Stalker в стране, где идет война
Так понимаю, все вокруг начали играть в Stalker.
То есть времени на подготовку к наступлению россиян у нас много.
А возможности пострелять в реальности у нас мало.
Нет ничего против, если эта игрушка помогает перезагрузиться тем, кто и так включен во фронт или волонтерство. Но до сих пор есть куча взрослых, которые и не воюют и не волонтерят. А просто живут в свое удовольствие и шпилят во время войны в стрелялку.
Начиналась военная зима 2024–2025.
За 11 лет революций и войн я уже ничему не удивляюсь.
Однако беззаботно-невозмутимый пох**зм моего народа поражает меня до сих пор.
Это предмет отдельного исследования в истории мировой философии и искусства.
Я не знаю, когда и где еще был такой народ.
– Люди, мы воюем с одной из сильнейших армий мира, ядерный гигант, вместе с Китаем, Ираном и другими хотят нас полностью уничтожить. Бойцы заканчиваются, фронт сыпется! Давайте готовиться!
– Мария, ну конечно! Все понимаем, все как-нибудь сделаем. Но давайте уже после праздников!)
Источник: страница Марии Берлинской в Facebook
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.