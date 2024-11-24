Гаряче на фронті повсюди

Росіяни продовжують тиснути на Сили оборони України. Зокрема, ворог просунувся у Курській області Росії.

За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися біля Гордіївки Курської області. Своєю чергою Reuters із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ пише, що Росія повернула під контроль понад 40% території Курщини, яку контролювали українські війська.

За даними співрозмовника видання, станом на зараз Сили оборони контролюють близько 800 км². Раніше ця цифра могла сягати 1 376 км².

"Ворог посилює контратаки. Зараз ми контролюємо приблизно 800 квадратних кілометрів. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки буде доцільно з військової точки зору", — скакав співрозмовник видання.

Також росіяни просунулися біля Пушкіного, Юріївки та Петрівки Донецької області. Крім того, ворог просунувся біля Романівки, Єлізаветівки та в Іллінці.

Російські війська також просунулися біля Роздольного, Великої Новосілки, Неліпівки На Донеччині. А також в Кругляківці Харківської області та в Берестках біля Курахового

Як повідомлялося раніше, джерело "Телеграфа" до Міністерства оборони розповідало, що окупанти готували велику військову операцію у Запорізькій області. Однак тепер вони знімають звідти підрозділи та перекидають їх у Курську область, де інтенсивність боїв стала вищою, ніж на Покровському напрямку.