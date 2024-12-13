Автор анонімного Telegram-каналу, який повідомляє про ситуацію з обстрілами каже, що західній ППО нема альтернатив

Ну, так Фкі це, звісно, добре, збивають, безперечно

Але чому цього разу відпрацювали краще, ніж минулого разу?

Суто суб'єктивно:

- деякі кадрові зміни вочевидь пішли на користь (я не знаю, чи це було заплановано, чи кадрові зміни пішли після "резонансу критики") ;

- збільшили кількість ППО, на деяких об'єктах/ділянках вельми відчутно ;

- деякі об'єкти солідно укріплені (це означає, що навіть якщо прилітає (або осколки), то без відчутних ушкоджень для об'єкта), деякі — хрін зрозумій там робили щось взагалі чи ні (без деталей) ;

- бійці і пілоти дуже сильно постаралися

І так, вкотре переконуюся — західному ППО звісно немає альтернатив.

Петріоти — міць.

Джерело: пост Миколаївського Ванька у Telegram