Чотири причини, чому ППО відпрацювала краще, ніж минулого разу - Миколаївський Ваньок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Автор анонімного Telegram-каналу, який повідомляє про ситуацію з обстрілами каже, що західній ППО нема альтернатив
Ну, так Фкі це, звісно, добре, збивають, безперечно
Але чому цього разу відпрацювали краще, ніж минулого разу?
Суто суб'єктивно:
- деякі кадрові зміни вочевидь пішли на користь (я не знаю, чи це було заплановано, чи кадрові зміни пішли після "резонансу критики") ;
- збільшили кількість ППО, на деяких об'єктах/ділянках вельми відчутно ;
- деякі об'єкти солідно укріплені (це означає, що навіть якщо прилітає (або осколки), то без відчутних ушкоджень для об'єкта), деякі — хрін зрозумій там робили щось взагалі чи ні (без деталей) ;
- бійці і пілоти дуже сильно постаралися
І так, вкотре переконуюся — західному ППО звісно немає альтернатив.
Петріоти — міць.
Джерело: пост Миколаївського Ванька у Telegram
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.