Скільки Patriot можуть зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський пояснив

Якщо Україні нададуть потрібну кількість систем ППО, вони повністю закриють небо та люди повернуться з-за кордону

Україні потрібно додатково 10-12 систем протиповітряної оборони Patriot, щоб захистити небо і зробити війну для Путіна беззмістовною. Гроші на них можна взяти із заморожених російських активів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою групи соціалістів і демократів у Європейському парламенті Іраче Гарсією Перес, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"10-12 систем Patriot, додаткових для України, забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною, тому що якщо наше небо повністю захищене, переваги в небі у них немає. Жодні КАБи, жодні ракети, будь-які балістичні тощо, не зможуть влучати в цивільну інфраструктуру України, в енергетику, в наші лікарні, школи, університети", – сказав Зеленський.

Він додав, що одна система Patriot коштує $1,5 млрд. Ці кошти, на думку українського президента, партнери можуть взяти із заморожених російських активів.

"Це коштуватиме 30 мільярдів, але повністю, остаточно, закриє наше небо. Люди повертатимуться до нормального життя з-за кордону теж. Діти ходитимуть всюди до шкіл, університетів, економіка працюватиме і тоді буде на полі бою лише бажання тиснути у РФ, але, безумовно, не буде жодної переваги в агресорів", – наголосив голова держави.

Нагадаємо, Олаф Шольц під час візиту до Києва нагадав, що Німеччина надає наймасштабнішу військову підтримку серед європейських країн. Йдеться не лише про ППО, а й про артилерію та танки. Він додав, що Україна вже отримала п’ять систем IRIS-T, три Patriot та близько п’ятдесяти установок Gepard. У грудні, за його словами, ЗСУ отримають шосту IRIS-T, додаткові пускові установки для "Петріотів" та більше "Гепардів".