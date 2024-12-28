Потягло додому після 20 років у США, а тепер виглядає "Шахеди" на ґанку - Віталій Чепинога
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Журналіст, блогер та колишній нардеп спеціально для "Телеграфу" про те, як українки повертаються додому з чоловіками-іноземцями
Війна…
Хто, як, де прилаштувався…
Хтось поїхав за кордон, хтось навпаки — повернувся…
Моя знайома цілком собі успішно жила у Сан-Франциско 20 років. Працювала в айті.
З початком війни повернулася до Полтави… Потягло додому. Ти цього не контролюєш, воно саме тобе тягне…
Її американський чоловік (який взагалі-то цілком собі француз із Парижа) кричав: "Ти йоб**лася? – Там війна! Там бомби!… — Куди ти їдеш? Нащо? Шоб шо?".
За рік сам опинився під Полтавою. Приїхав. Від українок важко відмовитися, хоч вони і йоб**ті часом…
Виходить вранці на ганок, дивиться у небо, виглядає "Шахеди"… Говорить: "Летять, пі**ри!"
Десь йому усміхається з тамтих світів Олена Пчілка…
Тобто Україна!
Джерело: пост Чепиноги у Facebook.
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