Журналіст, блогер та колишній нардеп спеціально для "Телеграфу" про те, як українки повертаються додому з чоловіками-іноземцями

Війна…

Хто, як, де прилаштувався…

Хтось поїхав за кордон, хтось навпаки — повернувся…

Моя знайома цілком собі успішно жила у Сан-Франциско 20 років. Працювала в айті.

З початком війни повернулася до Полтави… Потягло додому. Ти цього не контролюєш, воно саме тобе тягне…

Її американський чоловік (який взагалі-то цілком собі француз із Парижа) кричав: "Ти йоб**лася? – Там війна! Там бомби!… — Куди ти їдеш? Нащо? Шоб шо?".

За рік сам опинився під Полтавою. Приїхав. Від українок важко відмовитися, хоч вони і йоб**ті часом…

Виходить вранці на ганок, дивиться у небо, виглядає "Шахеди"… Говорить: "Летять, пі**ри!"

Десь йому усміхається з тамтих світів Олена Пчілка…

Тобто Україна!

Джерело: пост Чепиноги у Facebook.