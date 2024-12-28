Потянуло домой после 20 лет в США, а теперь выглядывает "Шахеды" на крыльце - Виталий Чепинога
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Журналист, блогер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" о том, как украинки возвращаются домой с мужчинами-иностранцами
Война…
Кто, как, где пристроился…
Кто-то уехал за границу, кто-то наоборот – вернулся…
Моя знакомая вполне успешно жила в Сан-Франциско 20 лет. Работала в айти.
С началом войны вернулась в Полтаву… Потянуло домой. Ты этого не контролируешь, оно именно тебе тянет…
Ее американский муж (который вообще-то вполне себе француз из Парижа) кричал: "Ты еб**лась? – Там война! Там бомбы!… — Куда ты едешь? Зачем? Чтобы что?".
Через год сам оказался под Полтавой. Приехал. От украинок трудно отказаться, хоть они и еб**е порой…
Выходит утром на крыльцо, смотрит в небо, видит "Шахеды"… Говорит: "Летят, пи**ры!"
Где-то ему улыбается из тамошних миров Елена Пчилка…
То есть, Украина!
Источник: пост Чепиноги в Facebook.
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