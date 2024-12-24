Україна під атакою "шахедів", під Києвом збивали БПЛА (оновлюється)
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Українців під час тривог закликають перебувати у безпечних місцях
В ніч на вівторок, 24 грудня, та рано вранці Росія атакувала Україну безпілотниками. Зокрема під Києвом працювала протиповітряна оборона.
Оновлення 7:02 За даними "Суспільне Хмельницькій", на Хмельниччині знову пролунали вибухи.
Оновлення 6:45 "Шахед" рухається на Житомир із півночі, — Повітряні Сили України.
Оновлення 6:40 Вибухи пролунали у Хмельницькій області, повідомляє "Суспільне Хмельницький". О 6:40 ПС попередили про БПЛА на Хмельницький з півдня.
"Київ/Бровари — БпЛА у вашому напрямку зі сходу!", — попередили у Повітряних Силах України о 5:19.
У Київській обласній військовій адміністрації о 5:36 повідомили про роботу ППО по ворожих БПЛА. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена у Київській області ще з ночі. Близько 03:40 сирена залунала й у столиці.
Фіксувався рух БпЛА противника у бік Києва з північної сторони. Працювала ППО, вибухи було чути також у Києві.
О 04:36 у столиці дали відбій повітряної тривоги, а за хвилину після цього — також в області. Проте о 5:23 оголосили повторну повітряну тривогу. Відбій повітряної тривоги дали о 6:14
Небезпека удару "шахедами" існує у низці областей. Станом на 6:25 карта повітряних тривог виглядала так:
Як повідомляв "Телеграф", вранці 23 грудня жителі окупованого Донецька прокинулися від гучних звуків. Пролунало щонайменше шість вибухів. Постраждала інфраструктура лікарні імені Калініна.