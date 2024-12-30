Лавров розповів, чи братиме Росія участь у другому саміті миру

Цілком очікувану заяву зробив Лавров

Вже найближчим часом Україна готова провести другий Саміт миру. Його план вже розроблено спільно з партнерами, однак точна дата проведення заходу так і не розголошується.

При цьому стало відомо, що РФ не має наміру брати участь у саміті "в жодному форматі". Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

На думку політика, Росію хочуть запросити на другий саміт миру з однією метою — їм запропонують "якийсь ультиматум", який точно не цікавий Кремлю.

"Багато разів роз’яснював, що не збираємося брати участь у саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення", — наголосив Лавров.

Варто зазначити, що про запрошення Росії на другий саміт миру заявляв раніше Володимир Зеленський. Він наголосив, що цього хочуть світові лідери, але Україна не вірить у те, що Кремль хоче миру та готовий піти на реальні переговори.

Нагадаємо, спочатку Україна хотіла організувати другий саміт миру у листопаді, але провести його до кінця поточного року не вдалося. На цей захід збиралися покликати і Росію, а посередником при переговорах між сторонами війни бачили Туреччину.

При цьому Володимир Зеленський зазначав, що під час зустрічі було б розглянуто докладний план закінчення війни, який підготує Україна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому саміті миру у Швейцарії близько 100 делегацій із різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненням усіх викрадених дітей та військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".