Политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно прокомментировала интервью президента Украины Владимира Зеленского Лексу Фридману

По интервью, коротко

1. Содержание. Значительная часть интервью (как вопросов, так и ответов), и это правильно, была посвящена теме гарантий безопасности. Причем в правильном смысле — как необходимого компонента между заморозкой войны и движением к устойчивому миру. Это действительно важно. Для нас. Потому что остановка горячей войны – это только старт движения к миру. Но именно от того, какими будут условия и будут ли они предвидеть долгосрочное видение безопасности, зависит возможность достижения устойчивого и справедливого мира.

2. Адресат. Инициатор интервью Лекс Фридман сразу анонсировал, что планирует записать интервью и с Путиным, а затем снова приехать в Киев, ставя целью, возможно, помочь найти "точки прикосновения" для возможных будущих переговоров в формате трех Трамп-Путин-Зеленский. Это частично ощущалось в отдельных вопросах. Владимир Зеленский обращался, прежде всего, к аудитории республиканцев, пытаясь донести детали украинской позиции, акцентировав, что сначала должна быть встреча Дональда Трампа с ним, а также, что позиция Европы также должна учитываться. То есть говорил о необходимости общей позиции Украины и Запада до момента любых возможных переговоров с РФ.

В общем, это интервью отражает (если говорить об американском внимании) слова, которые написал у себя Кит Келог после российской массированной атаки еще в конце 2024-го на Рождество: "США изучают действия двух сторон".

Что касается обсценной лексики, то не поддерживаю ее употребление в публичных интервью чиновников. Хотя, в украинском сегменте соцсетей слишком много реакции именно на этот элемент из всего интервью.

Источник: пост Яхно в Facebook