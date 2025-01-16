Росіяни захопили чергове село і просунулися, а у ЗСУ усть успіх: яка зараз ситуація на фронті (карта)

DeepState публікує оновлену карту боїв

Росіяни окупували Несумне і просунулися ще у низці населених пунктів на Донеччині. Тим часом Сили оборони України відновили становище біля Успенівки.

Про це у четвер, 16 січня, інформує проєкт DeepState.Там зазначається, що просування противника зафіксовано зокрема у Торецьку та Времівці.

"Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", — йдеться у повідомленні.

Тим часом в українських військових успіхи біля Успенівки. Їм вдалося відновити своє становище у районі цього населеного пункту.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації нині немає.

DeepState публікує оновлену карту боїв, де вже внесено зміни за останню добу.

Варто додати, що 11 січня DeepState заявив, що росіяни окупували Курахове, проте офіційної інформації про це немає. Крім захоплення Курахового, росіяни мали й інші поступи в Донецькій області. Ворог просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Потім 14 січня було повідомлено про захоплення росіянами села Зелене. Тоді ж ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов’янки, Нескучного та Андріївки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за весь минулий, 2024 рік, росіяни захопили близько 3650 квадратних кілометрів нашої землі. При цьому найбільші територіальні втрати припадають на Донецьку та Харківську області. Також просування ворога за рік відбулося у Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.