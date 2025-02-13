Приречена на провал без... Глава дипломатії ЄС висловилась про можливу угоду щодо миру в Україні

Дипломатка наголосила, що не можна повторювати помилки Мінських домовленостей

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики, естонська політикиня Кая Каллас заявила, що жодна мирна угода щодо України, укладена без участі Києва та європейських партнерів, не матиме сили. Вона наголосила, що такі домовленості будуть приречені на провал.

"Будь-яка угода за нашими спинами не спрацює. Усі домовленості повинні включати Україну та Європу", — сказала Каллас. Вона додала, що політика умиротворення завжди зазнає невдачі, тому Україна продовжить чинити опір, а Європа продовжить її підтримувати.

Відповідаючи на питання, чи дослухаються у США до позиції європейських союзників, Каллас підкреслила, що будь-яка угода, укладена без участі України та Європи, не матиме реального механізму реалізації.

"Вам потрібні Європа та Україна для того, щоб втілити цю угоду в життя. Тому без нас за столом переговорів можна домовлятися про що завгодно, але це просто провалиться, тому що не буде можливості реалізації", — зазначила прем'єрка Естонії.

Вона також застерегла від "швидких домовленостей", які можуть повторити долю Мінських угод.

"Будь-яке швидке рішення — це брудна угода, ми бачили це раніше, коли йшлося про Мінськ, наприклад. Це просто не працюватиме", — сказала вона.

За словами Каллас, навіть якщо США скоротять свою підтримку України, Європа не залишить Київ наодинці.

"Якщо Україна вирішить чинити опір, Європа підтримає Україну. Так, можливо, з на 20% меншою підтримкою, якщо США вирішать відійти, але все одно — Україна буде захищати принципи суверенітету, територіальної цілісності, і це також принципи, за які виступає Європа. Ми разом", — підсумувала вона.

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