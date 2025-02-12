Більше ніж всі країни ЄС? Скільки витратила Росія на армію у 2024 році, озвучено цифри

Загальні витрати Росії на військову сферу цього року також зростуть, кажуть експерти

Витрати Російської Федерації на військову сферу минулого, 2024 року, склали 13,1 трильйона рублів або 462 мільярди доларів США. Це на 42% більше, ніж було 2023 року.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на дані дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Попри те, що такі витрати негативно позначаються на російській економіці, у Кремлі ще можуть витрачати чимало грошей на військову сферу, у тому числі на ведення агресивної війни з Україною.

При цьому загальні витрати країн Європейського Союзу, включаючи Велику Британію, яка вийшла з ЄС у 2020 році, становлять лише 457 мільярдів доларів.

Аналітики прогнозують, що у 2025 році Росія збирається витратити на армію та озброєння до 15,6 трильйона рублів. Це відповідає 7,5% ВВП Росії, або майже 40% всіх федеральних доходів РФ. Щоб обійти Росію за цим показником, країнам ЄС треба збільшити свій оборонний бюджет хоча б до 3% ВВП, а краще — до 5%.

Найбільше в абсолютному вираженні в Європі на оборону витрачають коштів:

Німеччина (86 мільярдів доларів);

Велика Британія (81 мільярд доларів);

Франція (64 мільярди доларів).

Як раніше писав "Телеграф", західні країни мають велику проблему. Там довгий час вважали якість ключовим параметром під час створення військової техніки та підготовки армії.