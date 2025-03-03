Президент Фінляндії запропонував Трампу і Зеленському вирішити конфлікт у незвичайному місці (відео)

Несподівану пропозицію озвучив політик під час інтерв’ю Bloomberg TV

Президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував Володимиру Зеленському та Дональду Трампу вирішити їхній конфлікт під час відвідування фінської сауни. На його думку, це допоможе їм розслабитися та "повернутися за стіл переговорів".

Про це Стубб заявив під час спілкування з журналістами. Варто зазначити, що фінська сауна справді є значною частиною фінської та естонської культури і вона навіть була включена до списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Так, коментую суперечку Зеленського та Трампа президент Фінляндії Олександр Стубб зробив несподівану заяву. Він запропонував усім учасникам конфлікту відвідати знамениту фінську сауну та після цього повернутися до конструктивного діалогу.

"Їм потрібно зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, відвідати сауну та повернутися за стіл переговорів", — заявив Стубб.

Нагадаємо, під час зустрічі у Білому домі між президентом Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виникла напружена суперечка щодо гарантій безпеки для України. До суперечки приєднався і віце-президент Джей Ді Венс.

Після інциденту низка американських сенаторів розкритикувала дії керівної верхівки Сполучених штатів. Також європейські лідери здебільшого підтримали Зеленського — вони відкрито захопилися непохитністю лідера України. Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського.

Пізніше президент України заявив про те, що він не збирається вибачатися перед Трампом та Джей Ді Венсом. Зеленський підкреслив, що він "нікого не ображав", а суперечка у Білому домі "не була позитивною для жодної зі сторін".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Фінляндія планує замовити для ЗСУ озброєння на сотні мільйонів євро. Нова програма буде орієнтована насамперед на придбання продукції власного оборонно-промислового комплексу, а Україна завдяки новій програмі фінського уряду може отримати зброю на 660 мільйонів євро.