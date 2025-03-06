Неприємно та бридко. Що опиниться під загрозою після зупинки передачі розвідданих від США

Ізраїльський військовий журналіст про наслідки зупинення США обміну розвідувальними даними з Україною:

Щодо розвідданих, які більше не передають.

Тактичні дані до оперативних тилів включно начебто залишилися і продовжують надходити. Крім того, із розвідкою прифронтової зони українці непогано справлялися й самі.

Для "ударів углиб"? Важко сказати, наскільки для удару по НПЗ потрібна розвідка, якщо вони стоять на своїх місцях сто років та координати їх відомі.

Щодо раннього попередження про Ту чи ракети, що злітають? Ось тут так. Це супутники.

Або екзотичні операції, на кшталт завалити А-50 над Чорним морем, тут теж.

Коротше, поки незрозуміло, яку шкоду це завдасть. Але сам факт вже, звичайно, виглядає неприємно та бридко.

Джерело: Telegram-канал Сергія Ауслендера