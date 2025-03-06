Неприятно и мерзко. Что окажется под угрозой после остановки передачи разведданных от США - Сергей Ауслендер
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Израильский военный журналист о последствиях остановки США обмена разведывательными данными с Украиной:
Насчет разведданных, которые больше не передают.
Тактические данные до оперативных тылов включительно вроде остались и продолжают поступать. Кроме того, с разведкой прифронтовой зоны украинцы неплохо справлялись и сами.
Для "ударов вглубь"? Трудно сказать, насколько для удара по НПЗ нужна разведка, если они стоят на своих местах сто лет и координаты их известны.
Насчет раннего предупреждения о взлетающих Ту или ракетах? Вот тут да. Это спутники.
Или экзотические операции, вроде завалить А-50 над Черным морем, тут тоже.
Короче, пока неясно, какой ущерб это нанесет. Но сам факт уже, конечно, выглядит неприятно и мерзко.
Источник: Telegram-канал Сергея Ауслендера
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