Неприятно и мерзко. Что окажется под угрозой после остановки передачи разведданных от США

Израильский военный журналист о последствиях остановки США обмена разведывательными данными с Украиной:

Насчет разведданных, которые больше не передают.

Тактические данные до оперативных тылов включительно вроде остались и продолжают поступать. Кроме того, с разведкой прифронтовой зоны украинцы неплохо справлялись и сами.

Для "ударов вглубь"? Трудно сказать, насколько для удара по НПЗ нужна разведка, если они стоят на своих местах сто лет и координаты их известны.

Насчет раннего предупреждения о взлетающих Ту или ракетах? Вот тут да. Это спутники.

Или экзотические операции, вроде завалить А-50 над Черным морем, тут тоже.

Короче, пока неясно, какой ущерб это нанесет. Но сам факт уже, конечно, выглядит неприятно и мерзко.

Источник: Telegram-канал Сергея Ауслендера