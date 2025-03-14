Росіяни тішаться, активісти в розпачі: як відреагували на вбивство Ганула в Одесі

Ігор Лаченков, Андрій Смолій, Євгенія Генова, Денис Казанський, Яніна Соколова, Ірина Геращенко прокоментували злочин проти активіста

Дем'ян Ганул вбитий в Одесі 14 березня. В мережі почали реагувати на трагічний випадок, де загинув відомий проукраїнський активіст.

"Телеграф" зібрав думки людей. Що вони писали про активіста та їх припущення щодо вбивства.

Одеська журналістка Євгенія Генова написала у Фейсбук допис. Жінка зазначила, що це жахливі новини.

"Бути українськими активістами й активістками = бути в небезпеці….", — йдеться в її дописі.

Громадський діяч, політичний експерт та ведучий каналу "Еспресо" Андрій Смолій також відреагував на загибель Ганула.

"У росіян свято. Пройшовся по російських пабліках трохи. Там просто святкування… У вати в Україні теж свято. У вати за кордоном теж свято. Це ще один доказ для всіх — не можна толерувати зло. НЕ МОЖЕ БУТИ російського в Україні. Не можна йти на компроміси з русскім міром всередині нашої країни. Будь який компроміс — це відкладене вбивство України та українців", — написав він.

Український журналіст Денис Казанський також не був осторонь подій, які стались в Одесі. Він пише, що нібито люди мера Геннадія Труханова погрожували йому.

"В Одесі серед білого дня вбили волонтера та українського активіста Дем'яна Ганула. Раніше йому погрожували люди мера Труханова. Ганул звертався за захистом до СБУ, проте СБУ не відреагувала і фактично дозволила його вбити", — йдеться в його публікації.

Активіст та волонтер Сергій Стерненко відреагував на вбивство Ганула, він, як і Казанський висловився щодо Труханова.

"Ніхто з нас не є у безпеці. Росіяни полюють на українських активістів, волонтерів, громадських діячів. Кілька місяців тому ми також виявляли стеження за мною. Особи, які його організували, перебувають за кордоном і працюють на російські спецслужби. Бережіть себе і завжди дбайте про свою безпеку", — йдеться в дописі.

Він також додав: "Окремий великий привіт росіянину Труханову, який у 2017-2018 замовляв цілу низку нападів та замахів на активістів. І не поніс жодного покарання".

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян написав, що вбивство сталось у день українського добровольця.

"У день українського добровольця жахливе вбивство в Одесі українського активіста Дем'яна Ганул. Осиротіла ще одна українська родина, осиротіла Україна, вата торжествує. Шлях до перемоги вистелений нашими тілами…Вічная памʼять, друже!", — йдеться в його повідомленні.

Народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко припустила, що за цим злочином можуть стояти спецслужби Росії.

"В Одесі вбили активіста Демʼяна Ганула. Під час години запитань до уряду звернулися до міністра ВС Клименка щодо необхідності оперативного розслідування цього зухвалого злочину. Він запевнив депутатів, що бере розслідування під свій особистий контроль", — йдеться у повідомленні.

Геращенко не виключає, що за цим злочином можуть стояти російські сили, які полюють на українських активістів і зацікавлені в дестабілізації України зсередини.

Журналістка Яніна Соколова додає, що у Москві Ганула заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ.

"Нема слів. Важливо розуміти. Чи є в країні захист тих, хто під особливим прицілом росії і її агентури. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до $10 тисяч. У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ. За його словами, російська агентура дуже вільно почувається в Україні", — прокоментувала вона.

Журналіст і військовий Петро Шуклінов зазначив, що зупинка фронту означатиме, що всі сили російських спецслужб підуть на знищення українського опору зсередини.

"Вбивство в Одесі просто на вулиці — це те, що очікує всіх нас, якщо держава не почне рухатись. Кожного волонтера. Кожного активіста. Кожну свідому і активну людину", — пише він.

За його словами, вбиватимуть не топів з охороною на броньованих джипах, а тих, хто на вулицях, хто з людьми і серед людей.

"І держава нестиме відповідальність за це. Я звертаюсь до держави. Дайте громадянському суспільству право на короткий ствол з правом носіння. Дайте громадянському суспільству шанс захистити себе. Нехай це 1%. Але це шанс. В бандитів і кілерів зброя завжди знайдеться. Зброї немає лише у громадян. Дайте нам всім право на захист. НЕГАЙНО", — написав він.

Ігор Лаченков український інфлюенсер, блогер, автор інформаційного Telegram-каналу "Лачен пише" також відреагував на смерть активіста Ганула. Він додав, що таке не можна спускати з рук.

"Нема слів, посеред дня, в наглу в голову стріляють, коли поруч будівля СБУ та поліції. Треш, тут під особистий контроль всім треба брати цю справу, та одразу допитувати Труханова, та шукати не тільки виконавця, а й одразу замовника. Таке не можна спустити з рук, спочатку на активістів подають в суди, тепер вбиває, це взагалі як?", — коментує він.

Вбивство Ганула — що відомо

Дем'ян Ганул вбитий в Одесі. Він був відомим проукраїнським активістом. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства. Місцеві пабліки писали, що чоловіка було вбито двома пострілами.

Відео моменту вбивства активіста Дем'яна Ганула на Олександрівському проспекті. Вбивця вистрілив кілька разів у вже лежачого Дем'яна.

Глава МВС Ігор Клименко відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції… Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", — сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він також повідомив, що бере розслідування вбивства Демʼяна Ганула під особистий контроль. Про це він заявив під час засідання Верховної Ради.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Хто такий Дем'ян Ганул

Відомий громадський активіст з Одеси. Народився 6 жовтня 1993 року на Кіровоградщині.

Випускник історичного факультету Одеського педагогічного університету імені Ушинського. Працював вихователем-методистом в "Артеку".

Його знають, як лідера праворадикальної організації "Вуличний фронт". У 2019 році активісти повідомили про призупинення своєї діяльності.

До цього Ганул входив до одеського осередку "Правого сектору", де керував так званим "силовим блоком".

Проросійські партії та сили в Україні часто закидають Ганулу організацію сутичок в Одесі 2 травня 2014 біля Будинку профспілок. Тоді під час масових заворушень у місті загинуло майже пів сотні людей, щонайменше 200 отримали поранення.

Активіст також часто брав участь у сутичках навколо скандальних забудов пляжів в Одесі.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про Дем'яна Ганула, якого вбили в Одесі.