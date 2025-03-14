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Вбитий в Одесі активіст Ганул мав маленьку доньку та просив захисту СБУ. Що про нього відомо

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Дем'ян Ганул Новина оновлена 14 березня 2025, 13:00
Дем'ян Ганул. Фото Колаж "Телеграфу"

Це вже не перший напад на активіста

Активіст Дем'ян Ганул, якого вбили вранці 14 березня в Одесі, був відомим українським громадським діячем, волонтером та блогером. У липні 2024 року він звертався до СБУ з проханням про захист, бо отримував численні погрози.

"Телеграф" розповідає, що відомо про життєвий шлях активіста. Дем'ян Ганул народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця на Кіровоградщині. Він закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету імені Ушинського та працював вихователем-методистом в "Артеку".

Ганул був засновником та керівником громадської організації "Вуличний фронт", яка припинила свою діяльність у 2019 році. До цього він входив до одеського осередку "Правого сектору", де керував "силовим блоком".

Активіст брав участь у Революції Гідності та протистоянні проти проросійських сил в Одесі 2 травня 2014 року. Проросійські сили часто звинувачували Ганула в організації сутичок біля Будинку профспілок, де загинуло майже 50 людей і близько 200 отримали поранення.

Дем'ян Ганул активно виступав проти незаконних забудов на одеських пляжах, організовував акцію повернення Літнього театру (території Міського саду). У 2020 році балотувався до міської ради Одеси від Національного корпусу, але партія не подолала 5-відсотковий бар'єр.

За словами самого активіста, він "упродовж свого свідомого життя відстоював українську державу, займався волонтерською діяльністю, захищав мову, відстоював честь і гідність українських військових". Нещодавно в своєму інстаграмі він написав: "Мені сьогодні 31. Намагаюсь проживати це життя з користю для суспільства та країни, попереду ще багато планів які слід втілити в життя".

Під час вшанування трагедії в Одесі 2 травня Ганул влаштував мініакцію біля Куликового поля. Це неабияк розлютило проросійських блогерів і навіть дійшло до кремлівських пропагандистів.

скриншот зі сторінки Ганула

Попередні напади на активіста

Напади на Дем'яна Ганула траплялися неодноразово. У 2020 році невідомі обстріляли автомобіль, у якому він перебував. Тоді активіст дивом уцілів. Він зазначив, що авто обстріляли з травматичної зброї, а сам він відстрілювався.

Того ж року невідомі спалили автомобіль Mercedes, який належав дружині Ганула. Ще через кілька місяців нападники розбили його автомобіль BMW X5, який згодом спалили на СТО.

У травні 2023 року в Одесі невідомі чоловіки у військовій формі напали та побили Дем'яна Ганула, коли той прийшов на зустріч із ними в кафе для обговорення питань, пов'язаних із волонтерством.

У липні 2024 року активіст заявив, що російські ресурси оприлюднили особисту інформацію про його рідних і навіть призначили винагороду до 10 тисяч доларів за напад на нього. Після цього Ганул звернувся до СБУ з проханням про захист.

Особисте життя

Дем'ян Ганул та його дружина

У квітні 2024 року Дем'ян Ганул одружився з блогеркою та фітнес-тренеркою Жанною Вознюк.

Дем'ян Ганул став батьком

У жовтні 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Сарою. Нагадаємо, що новоспечений батько тоді написав у своєму Telegram-каналі: "Сьогодні я став батьком найкращої дівчинки на світі. Сарочка, вітаю тебе в Україні, будь мені здорова та щаслива, я все для цього зроблю".

Теги:
#Одеса #Вбивство #Біографія #Дем'ян Ганул