Трамп викрив Путіна у брехні щодо деталей телефонної розмови

Трамп додав, що не дуже здивований тим, що Путін не погодився на повне припинення вогню

Президент США Дональд Трамп спростував заяву мешканця Кремля Володимира Путіна про те, що під час телефонної розмови 18 березня від нього вимагали припинити військову допомогу та надання розвідданих Україні. За словами Трампа, це питання взагалі не обговорювалося.

Про це він сказав журналістці лояльного каналу Fox News Лорі Інгрем. Вона попросила Трампа прокоментувати заяву Кремля, де говорилося про цю вимогу, на що Трамп сказав, що це питання навіть не обговорювали.

"Ні, не вимагав — ми не говорили про допомогу. Насправді ми взагалі не говорили про допомогу, ми говорили про багато речей, але допомога ніколи не обговорювалася", – сказав президент.

Трамп додав, що не дуже здивований тим, що Путін не погодився на повне припинення вогню, хоча виглядав у цей момент розчарованим. Він припустив, що причина незгоди Кремля полягає в тому, що є "багато зброї, спрямованої один на одного".

Зазначимо, за даними ЗМІ, Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Трамп сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте той погодився тільки на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося американському президенту.

Зазначимо, що Україна готова підтримати пропозицію про припинення ударів по об’єктах енергетики, про яку домовилися президент США Дональд Трамп та мешканець Кремля Путін. На Банковій поки що не знають результатів переговорів, але виконувати вимоги росіян не будуть. При цьому, як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомили, що Путін почав розмову з Трампом на годину пізніше запланованого, щоб продемонструвати силу.