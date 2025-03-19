"Який сюрприз": Борис Джонсон емоційно прокоментував результати розмови Трампа та Путіна

Політик наголосив, що Путін прагне й надалі вбивати українців

Телефонна розмова Трампа та Путіна викликала критику колишнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. Він вкрай негативно оцінив її результати.

Джонсон поділився своєю оцінкою результатів розмови президентів США та Росії у соцмережі Х. Він констатував, що глава РФ Путін не веде справжніх переговорів, а насміхається з зусиль щодо зупинки війни.

"Який сюрприз – Путін відкидає безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити та вбивати невинних українців. Він хоче роззброїти Україну. Він хоче нейтралізації України. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговори. Він сміється з нас", — написав Джонсон.

Що відомо про розмову Трампа та Путіна

Вона відбулася у вівторок, 18 лютого. За даними журналістів, Путін запізнився на розмову, змусивши Трампа чекати. Таке запізнення нагадує попередні випадки, коли російський лідер використовував затримки та запізнення як демонстрацію домінування.

Після переговорів Трамп не вийшов на пресконференцію, як очікувалося, але Білий дім зробив заяву за її підсумками. Там заявили, що Трамп і Путін погодилися щодо "величезного потенціалу" для покращення відносин між США та Росією, зокрема в економічній та геополітичній сферах. Також лідери обговорили контроль над стратегічними озброєннями. Крім того, США та Росія заявили про негайний початок переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні, які відбуватимуться на Близькому Сході.

Як повідомляв "Телеграф", за даними ЗМІ, Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Лідер США сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та Штати, проте той погодився тільки на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося американському президенту.

Зазначимо, що Україна готова підтримати пропозицію про припинення ударів по об’єктах енергетики, про яку домовилися президент США Дональд Трамп та мешканець Кремля Путін. На Банковій поки що не знають результатів переговорів, але виконувати вимоги росіян не будуть.