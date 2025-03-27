Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко про намагання Росії зняти санкції з аграрної промисловості і не тільки

Щодо того, чому Росія так добивається зняття агросанкцій для припинення вогню.

Послаблення санкцій щодо агросектору РФ, чого хоче Росія, не збільшить обсяг експорту. Поставки залежать не від обмежень, а від врожайності й світових цін. Тому жодного прориву в глобальній продовольчій безпеці не станеться.

Росія неодноразово вимагала зняття санкцій з власників і бенефіціарів аграрних компаній, посилаючись на те, що через їхній санкційний статус деякі країни нібито відмовляються приймати вантажі. Але це — маніпуляція: рахунки цих компаній не заморожені, а платежі можливі. Суперечності, що виникли у 2022 році, були швидко врегульовані.

Справжня мета — не зерно, а гроші. Росія намагається розморозити рахунки олігархів та компаній і забезпечити їм безперешкодний доступ до валютних операцій.

Агросектор РФ напряму пов’язаний із фінансуванням оборонної промисловості. Крім того, ці компанії фігурують у вивезенні викраденого зерна та, ймовірно, зброї.

Кремль вимагає не лише зняття санкцій із "Россельхозбанку", а й інших фінансових установ, що працюють із агроекспортом. Це не просто "гуманітарна" вимога — це намагання відкрити широкий фінансовий шлюз.

Повернення РФ до SWIFT — це понад 100 млрд доларів транзакцій на місяць замість 10 млрд, які зараз. Це не просто цифра — це масштабний фінансовий ресурс для підтримки війни проти України. Повернення до SWIFT знизить репутаційну токсичність РФ, створить прецедент для подальшого зняття санкцій ще до завершення бойових дій.

Формулювання вимог — розмиті: "фінансові установи, що обслуговують агроекспорт" — дають Росії можливість виводити з-під санкцій ключові системні банки. Доступ до портів відкриє можливість технічного обслуговування суден, які можуть перевозити вкрадене українське зерно чи заборонене обладнання. Скасування обмежень на танкери спростить логістику та зміцнить економічну стійкість.

Окремо — загроза західному ринку.

Росія штучно знижує ціни на добрива завдяки дешевому газу, витісняючи виробників із США та Європи. Це — загроза для міжнародної конкуренції. Під прикриттям "продовольчої безпеки" Кремль просуває мету — подальше фінансування війни.

Не можна дозволити легалізувати обхід санкцій і посилити військову економіку Росії.

Джерело: допис Коваленка у Telegram.